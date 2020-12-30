Прощание с офшором

Кипр поначалу отказался от таких условий, и тогда российский Минфин заявил о полном разрыве СОИДН с этой страной. После чего Никосия пересмотрела свою позицию, соглашение было изменено и новые условия согласованы. Последующие переговоры с Мальтой и Люксембургом проходили не столь бурно, и соглашения были достигнуты на условиях, аналогичных кипрским. Договориться о пересмотре соглашений не удалось только с Нидерландами, в итоге в начале декабря было объявлено о старте законодательных процедур по СОИДН с этой страной.