Прощание с офшором

Прощание с офшоромРоссия пересмотрела соглашения об избежании двойного налогообложения с популярными юрисдикциями
Весной 2020 г. Минфин инициировал пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН) с Кипром, Нидерландами, Мальтой и Люксембургом. Всем этим странам были направлены предложения российской стороны по повышению налогов на дивиденды и проценты до 15%.
Кипр поначалу отказался от таких условий, и тогда российский Минфин заявил о полном разрыве СОИДН с этой страной. После чего Никосия пересмотрела свою позицию, соглашение было изменено и новые условия согласованы. Последующие переговоры с Мальтой и Люксембургом проходили не столь бурно, и соглашения были достигнуты на условиях, аналогичных кипрским. Договориться о пересмотре соглашений не удалось только с Нидерландами, в итоге в начале декабря было объявлено о старте законодательных процедур по СОИДН с этой страной.