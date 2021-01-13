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Страхование жизни останется драйвером рынка

Темпы прироста премий по страхованию жизни могут составить 20–25%
Елена Ведерина
Максим Стулов / Ведомости

Согласно базовому сценарию агентства «Эксперт РА», темпы прироста премий по страхованию жизни составят 20–25% в 2021 г. относительно 2020 г., по консервативным оценкам, рынок вырастет на 15–20%. Аналитики «Эксперт РА» ждут завершения стагнации на рынке страхования жизни благодаря повышению интереса граждан к инвестициям на фоне низких банковских ставок и изменения в налогообложении депозитов. С этим прогнозом согласны и эксперты Всероссийского союза страховщиков (ВСС), которые ожидают прироста сборов по накопительным и инвестиционным программам страхования жизни на фоне перераспределения инвестиционной активности граждан.

Положительную динамику сборов в сфере кредитного страхования (страхование от несчастного случая и страхование жизни заемщика) обеспечат продление программы льготного ипотечного кредитования и высокие показатели по объему выдачи кредитов населению. Льготная ипотека поддержит и страхование имущества физических лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных