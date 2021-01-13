Страхование жизни останется драйвером рынка

Страхование жизни останется драйвером рынкаТемпы прироста премий по страхованию жизни могут составить 20–25%
Согласно базовому сценарию агентства «Эксперт РА», темпы прироста премий по страхованию жизни составят 20–25% в 2021 г. относительно 2020 г., по консервативным оценкам, рынок вырастет на 15–20%. Аналитики «Эксперт РА» ждут завершения стагнации на рынке страхования жизни благодаря повышению интереса граждан к инвестициям на фоне низких банковских ставок и изменения в налогообложении депозитов. С этим прогнозом согласны и эксперты Всероссийского союза страховщиков (ВСС), которые ожидают прироста сборов по накопительным и инвестиционным программам страхования жизни на фоне перераспределения инвестиционной активности граждан.
Положительную динамику сборов в сфере кредитного страхования (страхование от несчастного случая и страхование жизни заемщика) обеспечат продление программы льготного ипотечного кредитования и высокие показатели по объему выдачи кредитов населению. Льготная ипотека поддержит и страхование имущества физических лиц.