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Кредиты для малого бизнеса подешевели

Правительство снизило льготную ставку кредитования МСП с 8,5 до 7%, привязав ее к ставке ЦБ
Александра Кошкина
В 2020 г. в рамках программы льготного кредитования МСП было заключено около 17 000 кредитных соглашений на 1 трлн руб. /Евгений Разумный / Ведомости

Правительство решило привязать льготную ставку по кредитам для малых и средних предприятий (МСП) к ключевой ставке Банка России, она будет определяться по формуле «ключевая ставка плюс 2,75 п. п.». «Это позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, а также даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты, что крайне необходимо для стабилизации работы в текущей экономической ситуации, – заявил глава правительства Михаил Мишустин. – Важно помочь бизнесу легче преодолеть финансовые трудности и сохранить кадровый потенциал».

Сейчас ставка ЦБ находится на уровне 4,25%, соответственно, льготная ставка по кредитам малого бизнеса снизилась до 7% годовых с 8,5%. Новая льготная ставка окажется ниже среднерыночной, которая составляет 8,17% по кредитам сроком более года. Тем не менее представители бизнес-объединений считают и ее слишком высокой. «Ставка в районе 5% годовых будет соответствовать рыночным реалиям, – уверен член генерального совета «Деловой России» Алексей Порошин. – Однако нужно предусмотреть максимальные объемы субсидий для уменьшения первоначального взноса и реализации инвестиционных проектов именно малого и среднего бизнеса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных