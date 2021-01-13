Кредиты для малого бизнеса подешевели

Сейчас ставка ЦБ находится на уровне 4,25%, соответственно, льготная ставка по кредитам малого бизнеса снизилась до 7% годовых с 8,5%. Новая льготная ставка окажется ниже среднерыночной, которая составляет 8,17% по кредитам сроком более года. Тем не менее представители бизнес-объединений считают и ее слишком высокой. «Ставка в районе 5% годовых будет соответствовать рыночным реалиям, – уверен член генерального совета «Деловой России» Алексей Порошин. – Однако нужно предусмотреть максимальные объемы субсидий для уменьшения первоначального взноса и реализации инвестиционных проектов именно малого и среднего бизнеса».