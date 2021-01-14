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Всемирный банк обещает медленный рост на многие годы

Мировая экономика вступает в затяжной период слабого экономического роста, предупреждает Всемирный банк
Екатерина Шохина
Всемирный банк недооценил потенциал российской нефти, уверены отечественные эксперты /Евгений Разумный / Ведомости

Специалисты Всемирного банка пересмотрели в сторону ухудшения темпы роста глобального ВВП в 2021 г. Если еще в июне прошлого года прогнозировался глобальный рост ВВП на уровне 4,2%, то сейчас он скорректирован до 4%. В 2022 г. специалисты прогнозируют рост мировой экономики на 3,8%, отмечается в январском докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики». Причины пересмотра прогноза вполне понятны: новая мощная волна эпидемии коронавируса, слабый спрос на фоне неопределенных перспектив, снижение инвестиционной активности бизнеса и нарастающий как снежный ком уровень государственного и частного долга. «В 2021 г. ожидается рост мировой экономики на 4%, при условии что начавшееся применение вакцин от COVID-19 будет продолжаться в широких масштабах в течение всего предстоящего года», – говорится в документе, размещенном на сайте Всемирного банка.

«После глобальной рецессии, вызванной эпидемией коронавируса, мировая экономика вступает в затяжной период слабого экономического роста», – пишут в своем блоге экономисты Всемирного банка Франциска Онсорг и Наотака Сугавара и предрекают еще большее замедление темпов роста экономики 82 стран мира до 1,9% в год в ближайшие 10 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных