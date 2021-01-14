Всемирный банк обещает медленный рост на многие годы

Специалисты Всемирного банка пересмотрели в сторону ухудшения темпы роста глобального ВВП в 2021 г. Если еще в июне прошлого года прогнозировался глобальный рост ВВП на уровне 4,2%, то сейчас он скорректирован до 4%. В 2022 г. специалисты прогнозируют рост мировой экономики на 3,8%, отмечается в январском докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики». Причины пересмотра прогноза вполне понятны: новая мощная волна эпидемии коронавируса, слабый спрос на фоне неопределенных перспектив, снижение инвестиционной активности бизнеса и нарастающий как снежный ком уровень государственного и частного долга. «В 2021 г. ожидается рост мировой экономики на 4%, при условии что начавшееся применение вакцин от COVID-19 будет продолжаться в широких масштабах в течение всего предстоящего года», – говорится в документе, размещенном на сайте Всемирного банка.