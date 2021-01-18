Налоговая служба будет выдавать электронные цифровые подписи

«Изменения в порядке выдачи ЭЦП направлены на активное развитие электронного документооборота в РФ», – указывает Леметюйнен. Они хорошо согласуются с утвержденной в конце декабря 2020 г. концепцией развития электронного документооборота в хозяйственной деятельности. По ней к 2024 г. планируется перевести в электронную форму 95% счетов-фактур и 70% транспортных и товарных накладных, с 2022 г. наращивать число электронных документов не менее чем на 20% в год, а в рамках налогового контроля с 2023 г. снижать число запрашиваемых бумажных документов на 10% ежегодно. По оценкам авторов концепции, это позволит сэкономить 3,5 трлн руб. и 6 млрд человеко-часов в год – именно столько тратится в стране на поддержание бумажного документооборота.