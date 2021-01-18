Налоговая служба будет выдавать электронные цифровые подписи

Налоговая служба будет выдавать электронные цифровые подписиИх смогут бесплатно получить юрлица, индивидуальные предприниматели и нотариусы
С июля 2021 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет выпуск бесплатных электронных цифровых подписей (ЭЦП) для российских компаний, индивидуальных предпринимателей и нотариусов.
«В связи с тем что аккредитованным в настоящее время удостоверяющим центрам необходимо до 1 июля 2021 г. пройти процедуру переаккредитации, а срок действия выпущенных ими квалифицированных сертификатов электронной подписи ограничен 1 января 2022 г., ФНС России планирует наравне с указанными удостоверяющими центрами обеспечивать выпуск квалифицированной электронной подписи для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов с 1 июля 2021 г. в целях обеспечения «бесшовного» перехода от коммерческой услуги по выпуску электронной подписи к соответствующей безвозмездной государственной услуге, – пояснили «Ведомостям» в ФНС России. – Получить квалифицированную электронную подпись в удостоверяющем центре ФНС России смогут все юридические лица, индивидуальные предприниматели и нотариусы».
В налоговой службе особо подчеркивают, что «выпускаемая удостоверяющим центром ФНС России электронная подпись будет применима для получения всех государственных и коммерческих услуг, а также подписания любых электронных документов».
Большинство экспертов и участников рынка оценивают такое расширение функций ФНС положительно, поскольку сейчас обмен электронными документами между компаниями сопровождается неизменной головной болью. Главная причина – отсутствие в России единого формата для таких документов. К тому же для придания каждому документу юридической силы его необходимо утвердить ЭЦП – специальным набором защищенных криптографией символов, которые подтверждают совершение каждого действия уполномоченным лицом.
Разновидностей цифровых подписей тоже существует множество: подписи для взаимодействия с отдельной службой или ведомством (например, ФНС или Росреестр выдают свои ЭЦП пользователям для совершения действий внутри каждого ведомства), подписи для подтверждения намерения (которые тем не менее требуют личного присутствия для завершения сделок), подписи, признаваемые всеми контрагентами по сделкам. У каждой из ЭЦП свой срок действия, свои юридические ограничения и своя стоимость. Для каждой необходимо обеспечить и соблюдать свои условия хранения и применения. Плюс для применения каждого вида ЭЦП требуется свое программное обеспечение.
В этой ситуации переход права выпуска ЭЦП к ФНС выглядит безусловным благом. «Это означает дополнительный контроль за выпуском ЭЦП со стороны госорганов и дает уверенность в надежности цифровой подписи», – подчеркивает партнер КПМГ в России и СНГ Иларион Леметюйнен. «Сейчас правом выдачи ЭЦП обладает огромное количество организаций, и не все из них четко следуют правилам идентификации субъекта, получающего ЭЦП, – отмечает генеральный директор FBK CyberSecurity Александр Черненко. – Это открывает простор для различных мошеннических действий».
Многие эксперты уверены, что расчистка рынка – одна из главных целей нового порядка. «По законодательству предусмотрены более высокие критерии для получения аккредитации удостоверяющими центрами, которые сейчас занимаются выдачей ЭЦП, поэтому можно прогнозировать, что часть центров эту аккредитацию не пройдут», – отмечает партнер ФБК Legal Надежда Орлова. В итоге количество аккредитованных центров будет снижаться, бизнес по выдаче подписей просядет, а ФНС получит дополнительный инструмент для контроля. «Для ФНС это дополнительный элемент контроля, чтобы не было злоупотреблений со стороны индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Могу предположить, что ФНС взяла на себя эту функцию, чтобы сократить число поддельных ЭЦП», – отмечает Орлова.
«Изменения в порядке выдачи ЭЦП направлены на активное развитие электронного документооборота в РФ», – указывает Леметюйнен. Они хорошо согласуются с утвержденной в конце декабря 2020 г. концепцией развития электронного документооборота в хозяйственной деятельности. По ней к 2024 г. планируется перевести в электронную форму 95% счетов-фактур и 70% транспортных и товарных накладных, с 2022 г. наращивать число электронных документов не менее чем на 20% в год, а в рамках налогового контроля с 2023 г. снижать число запрашиваемых бумажных документов на 10% ежегодно. По оценкам авторов концепции, это позволит сэкономить 3,5 трлн руб. и 6 млрд человеко-часов в год – именно столько тратится в стране на поддержание бумажного документооборота.