Количество компаний в России неуклонно снижается

Причина снижения банкротств проста – мораторий, действовавший с апреля по декабрь 2020 г. «За период действия моратория число юрлиц-банкротов оказалось на 21,4% ниже, чем за тот же период 2019 г.», – подчеркивается в исследовании. Из 30 крупнейших по выручке юрлиц-банкротов в 2020 г. 11 компаний относятся к сфере торговли (более 1500 банкротств). В топ-10 также присутствуют по две компании из сфер производства нефтепродуктов (Антипинский НПЗ и Марийский НПЗ) и вложений в ценные бумаги («Регион-инвест» и «Диджитал-инвест»).