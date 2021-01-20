Количество компаний в России неуклонно снижается

Количество компаний в России неуклонно снижаетсяВ 2020 году на одну открытую компанию приходилось 2,3 прекратившей свою деятельность
В условиях пандемии волну банкротств в России удалось сдержать – число корпоративных банкротств в экономике по итогам года оказалось на 19,8% ниже, чем было зафиксировано в 2019 г.: 9700 против 12 000, – говорится в исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) «Банкротства юридических лиц в России: основные тенденции 2020 г.». Для сравнения: по итогам более благополучного 2019 года число банкротств снизилось на 6% относительно 2018 г.
Причина снижения банкротств проста – мораторий, действовавший с апреля по декабрь 2020 г. «За период действия моратория число юрлиц-банкротов оказалось на 21,4% ниже, чем за тот же период 2019 г.», – подчеркивается в исследовании. Из 30 крупнейших по выручке юрлиц-банкротов в 2020 г. 11 компаний относятся к сфере торговли (более 1500 банкротств). В топ-10 также присутствуют по две компании из сфер производства нефтепродуктов (Антипинский НПЗ и Марийский НПЗ) и вложений в ценные бумаги («Регион-инвест» и «Диджитал-инвест»).