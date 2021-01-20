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Количество компаний в России неуклонно снижается

В 2020 году на одну открытую компанию приходилось 2,3 прекратившей свою деятельность
Екатерина Шохина
В условиях пандемии волну банкротств в России удалось сдержать /Андрей Гордеев / Ведомости

В условиях пандемии волну банкротств в России удалось сдержать – число корпоративных банкротств в экономике по итогам года оказалось на 19,8% ниже, чем было зафиксировано в 2019 г.: 9700 против 12 000, – говорится в исследовании Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) «Банкротства юридических лиц в России: основные тенденции 2020 г.». Для сравнения: по итогам более благополучного 2019 года число банкротств снизилось на 6% относительно 2018 г.

Причина снижения банкротств проста – мораторий, действовавший с апреля по декабрь 2020 г. «За период действия моратория число юрлиц-банкротов оказалось на 21,4% ниже, чем за тот же период 2019 г.», – подчеркивается в исследовании. Из 30 крупнейших по выручке юрлиц-банкротов в 2020 г. 11 компаний относятся к сфере торговли (более 1500 банкротств). В топ-10 также присутствуют по две компании из сфер производства нефтепродуктов (Антипинский НПЗ и Марийский НПЗ) и вложений в ценные бумаги («Регион-инвест» и «Диджитал-инвест»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных