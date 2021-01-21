Владельцы банковских карт научились распознавать мошенников

Владельцы банковских карт научились распознавать мошенниковКоличество пострадавших от мошенничества россиян стабилизировалось
Доля держателей карт, которые сталкивались с мошенничеством, с июля по декабрь прошлого года выросла в 1,5 раза с 31 до 45%. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра НАФИ, проведя опросы в июле и декабре 2020 г. Чаще всего о попытках мошенничества сообщали жители двух столиц и люди среднего возраста (35–44 года). Мошенники связывались с клиентами банков через телефонные звонки и sms, а также присылали письма на электронную почту, содержащие фишинг, вирусы или вредоносные ссылки. Однако доля пострадавших россиян не изменилась.
Авторы исследования отмечают, что основное оружие мошенников – методы социальной инженерии, когда злоумышленники выдают себя за представителей банка или государственной организации, пугают возможной потерей денежных средств и другими неприятностями. «Это может свидетельствовать о том, что мошеннические схемы медленно, но все же теряют свою эффективность: для достижения такого же результата по вымоганию денег, как полгода назад, злоумышленникам приходится обзванивать в 1,5 раза больше людей и находить новые схемы», – считает Гузелия Имаева, генеральный директор НАФИ.