Владельцы банковских карт научились распознавать мошенников

Доля держателей карт, которые сталкивались с мошенничеством, с июля по декабрь прошлого года выросла в 1,5 раза с 31 до 45%. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра НАФИ, проведя опросы в июле и декабре 2020 г. Чаще всего о попытках мошенничества сообщали жители двух столиц и люди среднего возраста (35–44 года). Мошенники связывались с клиентами банков через телефонные звонки и sms, а также присылали письма на электронную почту, содержащие фишинг, вирусы или вредоносные ссылки. Однако доля пострадавших россиян не изменилась.