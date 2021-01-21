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Владельцы банковских карт научились распознавать мошенников

Количество пострадавших от мошенничества россиян стабилизировалось
Елена Ведерина
Мошенники связывались с клиентами банков через телефонные звонки и sms /Максим Стулов / Ведомости

Доля держателей карт, которые сталкивались с мошенничеством, с июля по декабрь прошлого года выросла в 1,5 раза с 31 до 45%. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра НАФИ, проведя опросы в июле и декабре 2020 г. Чаще всего о попытках мошенничества сообщали жители двух столиц и люди среднего возраста (35–44 года). Мошенники связывались с клиентами банков через телефонные звонки и sms, а также присылали письма на электронную почту, содержащие фишинг, вирусы или вредоносные ссылки. Однако доля пострадавших россиян не изменилась.

Авторы исследования отмечают, что основное оружие мошенников – методы социальной инженерии, когда злоумышленники выдают себя за представителей банка или государственной организации, пугают возможной потерей денежных средств и другими неприятностями. «Это может свидетельствовать о том, что мошеннические схемы медленно, но все же теряют свою эффективность: для достижения такого же результата по вымоганию денег, как полгода назад, злоумышленникам приходится обзванивать в 1,5 раза больше людей и находить новые схемы», – считает Гузелия Имаева, генеральный директор НАФИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных