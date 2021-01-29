Продовольственные санкции смягчили удар пандемии по российской торговле

Продуктовое эмбарго, введенное в 2014 г., смягчило негативное влияние COVID-19 на цепочки поставок российских розничных сетей. К такому выводу пришли эксперты международной компании по оказанию профессиональных услуг Alvarez & Marsal в ходе опроса крупнейших европейских и российских ритейлеров. Если бы шесть лет назад в связи с санкционной войной не начался процесс активного импортозамещения в продовольственной сфере, пустые полки в магазинах могли стать реальностью, согласны эксперты.