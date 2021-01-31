Академики призвали к радикальным экономическим реформам

Академики призвали к радикальным экономическим реформамГлавная цель: обеспечить рост доходов граждан и ускорение роста экономики до 3–4% в год
Главными причинами коронакризиса в России кроме самого вируса стали падение цен на нефть и предшествовавшая ему стагнация экономики, утверждают авторы доклада «О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России» академики Абел Аганбегян, Борис Порфирьев и член-корреспондент РАН Александр Широв, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Это привело к росту бедности и смертности населения России. «Прогноз к концу 2020 г. – рост смертности на 250 000 человек в сравнении с 2019 г., или на 15%, что является самым высоким индикатором среди стран мира, – подчеркивается в докладе. – Не говоря уже о гуманитарном и социальном измерении людских потерь, экономический эквивалент (в терминах стоимости человеческого капитала) оценивается в 4,8% ВВП, что сопоставимо с ожидаемым в 2020 г. снижением ВВП».
Экономисты указывают, что последствия второй волны ковида не были учтены при составлении бюджета на 2021–2023 гг., равно как не учитывают их и антикризисные планы правительства. В связи с этим они предлагают увеличить финансирование антикризисных мероприятий вдвое. Для чего помимо средств бюджета необходимо задействовать золотовалютные резервы, средства фонда национального благосостояния, а также активы банков, накопления предприятий и граждан. Плюс – госзаимствования и средства от массовой приватизации госактивов.