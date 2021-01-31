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Академики призвали к радикальным экономическим реформам

Главная цель: обеспечить рост доходов граждан и ускорение роста экономики до 3–4% в год
Любовь Маврина
В первую очередь деньги нужно направить на повышение минимальных зарплат, пособий по безработице и пенсий /Максим Стулов / Ведомости

Главными причинами коронакризиса в России кроме самого вируса стали падение цен на нефть и предшествовавшая ему стагнация экономики, утверждают авторы доклада «О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России» академики Абел Аганбегян, Борис Порфирьев и член-корреспондент РАН Александр Широв, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Это привело к росту бедности и смертности населения России. «Прогноз к концу 2020 г. – рост смертности на 250 000 человек в сравнении с 2019 г., или на 15%, что является самым высоким индикатором среди стран мира, – подчеркивается в докладе. – Не говоря уже о гуманитарном и социальном измерении людских потерь, экономический эквивалент (в терминах стоимости человеческого капитала) оценивается в 4,8% ВВП, что сопоставимо с ожидаемым в 2020 г. снижением ВВП».

Экономисты указывают, что последствия второй волны ковида не были учтены при составлении бюджета на 2021–2023 гг., равно как не учитывают их и антикризисные планы правительства. В связи с этим они предлагают увеличить финансирование антикризисных мероприятий вдвое. Для чего помимо средств бюджета необходимо задействовать золотовалютные резервы, средства фонда национального благосостояния, а также активы банков, накопления предприятий и граждан. Плюс – госзаимствования и средства от массовой приватизации госактивов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных