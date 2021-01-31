Академики призвали к радикальным экономическим реформам

Это привело к росту бедности и смертности населения России. «Прогноз к концу 2020 г. – рост смертности на 250 000 человек в сравнении с 2019 г., или на 15%, что является самым высоким индикатором среди стран мира, – подчеркивается в докладе. – Не говоря уже о гуманитарном и социальном измерении людских потерь, экономический эквивалент (в терминах стоимости человеческого капитала) оценивается в 4,8% ВВП, что сопоставимо с ожидаемым в 2020 г. снижением ВВП».