Правительство готовит новую стратегию социально-экономического развития

Горизонт действия стратегических направлений отнесен к 2030 году — установленному президентом сроку достижения национальных целей. БМЗ — к 2024 году, вероятно, чтобы правительству было что предъявить к президентским выборам. Кроме того, в лексиконе правительства появилось понятие «быстрых побед». «Не надо пытаться увидеть в этом что-то плохое, — объясняет Александр Широв. — Термин «быстрые победы» появился от стремления разделить задачи на стратегические и срочные. Фактически Минэкономразвития говорят: расскажите, что мы можем сделать сейчас, а что на горизонте трех-пяти лет. И давайте разделим ресурсы в соответствии с этими сроками». Главная проблема государственного управления сейчас состоит в том, что проблема разделения краткосрочных и долгосрочных задач решается очень плохо, отмечает Широв. «Как только ситуация чуть-чуть начинает ухудшаться, мы бросаем заниматься стратегическими задачами и кидаемся решать сиюминутные проблемы, — объясняет Широв. — А потом оказывается, что общая ситуация не улучшилась, а где-то даже ухудшилась».