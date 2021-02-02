Правительство готовит новую стратегию социально-экономического развития

Правительство готовит новую стратегию социально-экономического развитияСреди приоритетов — «агрессивное развитие инфраструктуры»
Правительство приступает к разработке новой стратегии социально-экономического развития России. Она должна определить пути решения задач, поставленных в июльском указе Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
«Указ президента о национальных целях, подписанный в июле 2020 г., это стратегический документ верхнего уровня, — объясняет директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. — Правительство в соответствии с поручениями, которые были даны по итогам этого указа, должно обеспечить достижение поставленных целей. Для этого ему нужно разработать адекватный набор мер экономической политики».
2 февраля должны быть утверждены составы пяти рабочих групп, которые будут работать над стратегией социально-экономического развития. Их руководителей Михаил Мишустин назначил 26 января. Группу «новая высокотехнологичная экономика» возглавил первый зампред правительства Андрей Белоусов; группу «агрессивное развитие инфраструктуры» — зампред Марат Хуснуллин; «новый общественный договор» — зампред Татьяна Голикова; «клиентоцентричное государство» — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко; «национальная инновационная система» — зампред Дмитрий Чернышенко.
Примечательно, что названия рабочих групп не совпадают с национальными целями развития, обозначенными в президентском указе (сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация). По мнению экспертов, кабинет Мишустина тем самым демонстрирует неформальный подход к решению задач национального развития. «Понятно, что текст постановления писали люди с большой фантазией, об этом говорят и названия рабочих групп, — отмечает Александр Широв. — Ясно, что у людей есть административный кураж. И это говорит о том, что они действительно хотят добиться результатов».
Еще одна примечательная особенность будущей стратегии социально-экономического развития России — разделение сложных задач на два вида: стратегические направления и большие межведомственные задачи (БМЗ).
Горизонт действия стратегических направлений отнесен к 2030 году — установленному президентом сроку достижения национальных целей. БМЗ — к 2024 году, вероятно, чтобы правительству было что предъявить к президентским выборам. Кроме того, в лексиконе правительства появилось понятие «быстрых побед». «Не надо пытаться увидеть в этом что-то плохое, — объясняет Александр Широв. — Термин «быстрые победы» появился от стремления разделить задачи на стратегические и срочные. Фактически Минэкономразвития говорят: расскажите, что мы можем сделать сейчас, а что на горизонте трех-пяти лет. И давайте разделим ресурсы в соответствии с этими сроками». Главная проблема государственного управления сейчас состоит в том, что проблема разделения краткосрочных и долгосрочных задач решается очень плохо, отмечает Широв. «Как только ситуация чуть-чуть начинает ухудшаться, мы бросаем заниматься стратегическими задачами и кидаемся решать сиюминутные проблемы, — объясняет Широв. — А потом оказывается, что общая ситуация не улучшилась, а где-то даже ухудшилась».
Методологию взаимоувязки стратегических направлений, отраслевых стратегий, больших межведомственных задач и «быстрых побед» Минэкономразвития должно представить рабочим группам уже 4 февраля. Проекты отраслевых стратегий, БМЗ и «быстрых побед» должны быть представлены главе правительства 25 февраля («новая высокотехнологичная экономика» и «агрессивное развитие инфраструктуры») и 11 марта («новый общественный договор», «клиентоцентричное государство» и «национальная инновационная система»). На апрель назначена защита проектов у премьера, а 14 мая МЭР должно представить текст стратегии.
«Скорость принятия решения поражает – это из разряда «быстрых побед», — отмечает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. — 26 января провели совещание, сформировали рабочие группы уже ко второму февраля, семинар по методологии проведут 4 февраля. Первые доклады о промежуточных результатах работы должны появится уже меньше, чем через три недели. По опыту подготовки больших стратегически направленных документов я могу сказать, что это совершенно нереальные сроки».
По мнению эксперта, в такое короткое время можно уложиться, «только если вы берете то, что уже есть, как-то перетасовываете по-новому и придумываете броское название». Трудно ожидать серьезной работы при таких сроках подготовки документов, констатирует Николаев. «Сроки действительно сжатые, но скорее всего, еще до этого документа были какие-то соображения и обсуждения», — считает Александр Широв.
Эксперты отмечают, что судя по языку, терминологии, формулировкам и управленческим решениям, связанным с новой стратегией социально-экономического развития, правительство привлекло к разработке документа новые научно-аналитические центры вместо традиционных НИУ ВШЭ и РАНХиГС. «В документе вообще не упоминаются никакие неправительственные структуры, — указывает Александр Широв. — Вероятно, это отражает некоторое разочарование людей, которые принимают решения, в деятельности экспертного сообщества».
Глава ИНП РАН напоминает, что экспертное сообщество, где лидировали ВШЭ и РАНХиГС, несколько лет назад разработало «Стратегию 2030», но она в принципе не была принята правительством к исполнению. «Вместе с тем понятно, что эксперты все равно будут привлекаться, — подчеркивает Широв. — Но есть желание сделать так, чтобы все решения принимались на уровне правительства без внешнего воздействия».