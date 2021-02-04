МЭР и бизнес обсудили риски введения климатического налога ЕС

В нем приняли участие топ-менеджеры «Росатома», «Сбера», Росбанка, «Металлоинвеста», «Русала», «Алросы», «Газпром нефти», «Фосагро», «Интер РАО», «Сахалин энерджи», а также эксперты НИУ ВШЭ и «Сколково». «Мы хотим получить от вас обратную связь: какие у вас идеи, какие проекты вы реализуете, с какими вызовами и возможностями вы сталкиваетесь на внешних рынках, чтобы в оперативном режиме разрабатывать новые решения», – отметил Решетников, обращаясь к представителям бизнеса.