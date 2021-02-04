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МЭР и бизнес обсудили риски введения климатического налога ЕС

В Минэкономразвития прошло первое заседание экспертного совета по устойчивому развитию
Александр Лесных
Углеродные выбросы стали причиной головной боли у предпринимателей и чиновников /Андрей Гордеев / Ведомости

«Можно с уверенностью говорить, что тренд на устойчивое развитие существенно повлияет на деятельность компаний как внутри страны, так и на внешнеэкономическую деятельность», – заявил министр экономического развития Максим Решетников, открывая первое заседание экспертного совета по устойчивому развитию при МЭР.

В нем приняли участие топ-менеджеры «Росатома», «Сбера», Росбанка, «Металлоинвеста», «Русала», «Алросы», «Газпром нефти», «Фосагро», «Интер РАО», «Сахалин энерджи», а также эксперты НИУ ВШЭ и «Сколково». «Мы хотим получить от вас обратную связь: какие у вас идеи, какие проекты вы реализуете, с какими вызовами и возможностями вы сталкиваетесь на внешних рынках, чтобы в оперативном режиме разрабатывать новые решения», – отметил Решетников, обращаясь к представителям бизнеса.

Как выяснилось, больше всего российские компании волнует перспектива введения Евросоюзом углеродного налога. «Введение Евросоюзом трансграничного углеродного регулирования – вызов для российского бизнеса, – заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. – Оценка углеродного следа может повлиять на издержки российского бизнеса, ориентированного в экспорте на европейские рынки».

«С учетом анонсированного введения в ЕС трансграничного углеродного регулирования оперативное формирование целей по снижению выбросов СО2 как на государственном, так и на корпоративном уровне является особенно актуальной темой», – согласился генеральный директор ПАО «Фосагро», глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных