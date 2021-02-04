МЭР и бизнес обсудили риски введения климатического налога ЕС

МЭР и бизнес обсудили риски введения климатического налога ЕСВ Минэкономразвития прошло первое заседание экспертного совета по устойчивому развитию
«Можно с уверенностью говорить, что тренд на устойчивое развитие существенно повлияет на деятельность компаний как внутри страны, так и на внешнеэкономическую деятельность», – заявил министр экономического развития Максим Решетников, открывая первое заседание экспертного совета по устойчивому развитию при МЭР.
В нем приняли участие топ-менеджеры «Росатома», «Сбера», Росбанка, «Металлоинвеста», «Русала», «Алросы», «Газпром нефти», «Фосагро», «Интер РАО», «Сахалин энерджи», а также эксперты НИУ ВШЭ и «Сколково». «Мы хотим получить от вас обратную связь: какие у вас идеи, какие проекты вы реализуете, с какими вызовами и возможностями вы сталкиваетесь на внешних рынках, чтобы в оперативном режиме разрабатывать новые решения», – отметил Решетников, обращаясь к представителям бизнеса.
Как выяснилось, больше всего российские компании волнует перспектива введения Евросоюзом углеродного налога. «Введение Евросоюзом трансграничного углеродного регулирования – вызов для российского бизнеса, – заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. – Оценка углеродного следа может повлиять на издержки российского бизнеса, ориентированного в экспорте на европейские рынки».
«С учетом анонсированного введения в ЕС трансграничного углеродного регулирования оперативное формирование целей по снижению выбросов СО2 как на государственном, так и на корпоративном уровне является особенно актуальной темой», – согласился генеральный директор ПАО «Фосагро», глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.