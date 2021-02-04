Бизнес хочет защитить арбитражных управляющих от Минэкономразвития

По статистике, в 2019–2020 гг. доля удовлетворенных требований кредиторов составила менее 5%. В 2020 г. в реестр требований кредиторов включено почти 2,2 трлн руб., а удовлетворено лишь на 96,1 млрд руб. При этом по 60% процедур доля выплаты кредиторам не производилась. Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», подготовленному Министерством экономразвития (МЭР).