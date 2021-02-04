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Бизнес хочет защитить арбитражных управляющих от Минэкономразвития

Деловые объединения раскритиковали реформу института банкротства
Любовь Маврина
Минэк хочет радикально изменить модель работы арбитражных управляющих и ввести балльную систему оценки их деятельности /Андрей Гордеев / Ведомости

По статистике, в 2019–2020 гг. доля удовлетворенных требований кредиторов составила менее 5%. В 2020 г. в реестр требований кредиторов включено почти 2,2 трлн руб., а удовлетворено лишь на 96,1 млрд руб. При этом по 60% процедур доля выплаты кредиторам не производилась. Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», подготовленному Министерством экономразвития (МЭР).

МЭР готовило реформу института банкротства почти год. Еще прошлой весной министерство предложило отменить три реабилитационные процедуры (наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление) и создать новую – реструктуризацию долгов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных