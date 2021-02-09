Доходы россиян снизились, но сбережения выросли вдвое

Росстат отмечает: в структуре доходов населения за прошлый год произошло несколько изменений: уменьшилась доля доходов от предпринимательской деятельности (в 2019 г. она составляла 6%, а в 2020-м – 5,2%) и собственности (4,3% по сравнению с 5,1% в позапрошлом году), зато увеличилась доля зарплаты и социальных выплат (42,1 и 21% соответственно в 2020 г. против 40,6 и 18,9% в ­2019-м). Это не вызывает удивления, так как в период пандемии социальная поддержка населения вышла на первый план. Примечательно, что к концу года общая ситуация с доходами улучшилась: в IV квартале по сравнению с соответствующим периодом 2019 г. снижение реальных доходов сократилось до 1,5%.