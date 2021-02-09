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Доходы россиян снизились, но сбережения выросли вдвое

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Екатерина Шохина
Российская экономика перенесла ковид без осложнений /Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Доходы россиян по итогам 2020 г. снизились, но накопления при этом выросли в 2 раза. Такие парадоксальные данные приводятся в докладе «Социально-экономическое положение России» (январь – декабрь 2020 г.), опубликованном Росстатом. По данным статведомства, реальные доходы населения в 2020 г. снизились на 3% по сравнению с 2019 г., но уменьшились и расходы – на 4,4%. На покупку товаров и оплату услуг россияне потратили 47,38 трлн руб., что на 5,5% меньше, чем в 2019 г. При этом сбережения населения увеличились в 2,2 раза по сравнению с 2019 г. и составили более 5,2 трлн руб.

Росстат отмечает: в структуре доходов населения за прошлый год произошло несколько изменений: уменьшилась доля доходов от предпринимательской деятельности (в 2019 г. она составляла 6%, а в 2020-м – 5,2%) и собственности (4,3% по сравнению с 5,1% в позапрошлом году), зато увеличилась доля зарплаты и социальных выплат (42,1 и 21% соответственно в 2020 г. против 40,6 и 18,9% в ­2019-м). Это не вызывает удивления, так как в период пандемии социальная поддержка населения вышла на первый план. Примечательно, что к концу года общая ситуация с доходами улучшилась: в IV квартале по сравнению с соответствующим периодом 2019 г. снижение реальных доходов сократилось до 1,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных