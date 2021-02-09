Доходы россиян снизились, но сбережения выросли вдвое

Доходы россиян снизились, но сбережения выросли вдвоеБогатые во время кризиса стали еще богаче, объясняют эксперты
Доходы россиян по итогам 2020 г. снизились, но накопления при этом выросли в 2 раза. Такие парадоксальные данные приводятся в докладе «Социально-экономическое положение России» (январь – декабрь 2020 г.), опубликованном Росстатом. По данным статведомства, реальные доходы населения в 2020 г. снизились на 3% по сравнению с 2019 г., но уменьшились и расходы – на 4,4%. На покупку товаров и оплату услуг россияне потратили 47,38 трлн руб., что на 5,5% меньше, чем в 2019 г. При этом сбережения населения увеличились в 2,2 раза по сравнению с 2019 г. и составили более 5,2 трлн руб.
Росстат отмечает: в структуре доходов населения за прошлый год произошло несколько изменений: уменьшилась доля доходов от предпринимательской деятельности (в 2019 г. она составляла 6%, а в 2020-м – 5,2%) и собственности (4,3% по сравнению с 5,1% в позапрошлом году), зато увеличилась доля зарплаты и социальных выплат (42,1 и 21% соответственно в 2020 г. против 40,6 и 18,9% в 2019-м). Это не вызывает удивления, так как в период пандемии социальная поддержка населения вышла на первый план. Примечательно, что к концу года общая ситуация с доходами улучшилась: в IV квартале по сравнению с соответствующим периодом 2019 г. снижение реальных доходов сократилось до 1,5%.