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Банкам придется повысить ставки по депозитам

Усиление конкуренции за наличность заставит их привлекать вклады
Елена Ведерина
Эксперты ожидают усиления конкуренции между банками за наличность и повышения привлекательности депозитов /Андрей Гордеев / Ведомости

В пятницу, 12 февраля, совет директоров Банка России уже в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку неизменной на уровне 4,25%. «Мы считаем, что цикл смягчения закончился в нашем базовом сценарии, – заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. – Мы будем обсуждать сроки и темпы перехода и к нейтральной политике, по мере того как будет развиваться ситуация». При этом она отметила, что о конкретных сроках такого перехода говорить пока рано.

Набиуллина подчеркнула, что на заседании 12 февраля совет директоров не рассматривал вопрос о снижении ставки, как и вопрос о ее повышении. «Мы в основном рассматривали вопрос о сохранении ставки и обсуждали возможные сроки и темпы нейтрализации ставки, но пока здесь недостаточно данных, чтобы была какая-то определенность», – объяснила она.

Если прогноз инфляции стабилизируется на уровне, близком к 4%, регулятор будет «возвращаться к нейтральной денежно-кредитной политике», пообещала глава Банка России. Эксперты считают, что возврат ЦБ к нейтральной политике станет стимулом для роста ставок по депозитам. Но еще до заседания совета директоров ЦБ с аналогичным прогнозом выступило Национальное рейтинговое агентство (НРА) в своем аналитическом обзоре «Банки 2021: ликвидность без излишеств».

Его авторы указывают, что сокращение объемов госрасходов в 2021–2022 гг. и ограниченность притока «новой» ликвидности в банковскую систему, а также невысокие темпы ее возврата в результате сохраняющегося спроса на наличность приведут к резкому снижению профицита ликвидности. «Прогнозируемый по итогам 2021 г. профицит составит 0,7–0,8 трлн руб., что значительно меньше показателей 2018–2019 гг.», – отметили в НРА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных