Банкам придется повысить ставки по депозитам

Банкам придется повысить ставки по депозитамУсиление конкуренции за наличность заставит их привлекать вклады
В пятницу, 12 февраля, совет директоров Банка России уже в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку неизменной на уровне 4,25%. «Мы считаем, что цикл смягчения закончился в нашем базовом сценарии, – заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. – Мы будем обсуждать сроки и темпы перехода и к нейтральной политике, по мере того как будет развиваться ситуация». При этом она отметила, что о конкретных сроках такого перехода говорить пока рано.
Набиуллина подчеркнула, что на заседании 12 февраля совет директоров не рассматривал вопрос о снижении ставки, как и вопрос о ее повышении. «Мы в основном рассматривали вопрос о сохранении ставки и обсуждали возможные сроки и темпы нейтрализации ставки, но пока здесь недостаточно данных, чтобы была какая-то определенность», – объяснила она.
Если прогноз инфляции стабилизируется на уровне, близком к 4%, регулятор будет «возвращаться к нейтральной денежно-кредитной политике», пообещала глава Банка России. Эксперты считают, что возврат ЦБ к нейтральной политике станет стимулом для роста ставок по депозитам. Но еще до заседания совета директоров ЦБ с аналогичным прогнозом выступило Национальное рейтинговое агентство (НРА) в своем аналитическом обзоре «Банки 2021: ликвидность без излишеств».
Его авторы указывают, что сокращение объемов госрасходов в 2021–2022 гг. и ограниченность притока «новой» ликвидности в банковскую систему, а также невысокие темпы ее возврата в результате сохраняющегося спроса на наличность приведут к резкому снижению профицита ликвидности. «Прогнозируемый по итогам 2021 г. профицит составит 0,7–0,8 трлн руб., что значительно меньше показателей 2018–2019 гг.», – отметили в НРА.