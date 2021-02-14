Банкам придется повысить ставки по депозитам

В пятницу, 12 февраля, совет директоров Банка России уже в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку неизменной на уровне 4,25%. «Мы считаем, что цикл смягчения закончился в нашем базовом сценарии, – заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. – Мы будем обсуждать сроки и темпы перехода и к нейтральной политике, по мере того как будет развиваться ситуация». При этом она отметила, что о конкретных сроках такого перехода говорить пока рано.