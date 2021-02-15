Франция предлагает ЕС выйти из Энергетической хартии

Франция предлагает ЕС выйти из Энергетической хартииНа российские энергетические планы в Европе это не повлияет, считают эксперты
Франция направила в Еврокомиссию письмо о необходимости подготовки скоординированного выхода ЕС из Договора к Энергетической хартии (ДЭХ)– международного юридически обязывающего документа, созданного в начале 90-х гг. для регулирования инвестиций, торговли и транзита в энергетической отрасли.
В частности, договор включает обязательство государств-членов облегчать транзит энергетических материалов и продуктов через свою территорию в соответствии с принципом свободы транзита, а также обязательство обеспечивать уже сложившиеся потоки транзита.
Авторы письма – французские министры экономики и финансов Бруно Ле Мэр, внешней торговли Франк Ристер, по европейским делам Клеман Бон и экологического перехода Барбара Помпили – считают, что реформирование существующего договора слишком затянулось. Мало того, дальнейшие дискуссии вряд ли приведут к заметному прогрессу в ближайшие годы, поскольку не все страны разделяют амбиции Европы по борьбе с климатическими изменениями. Например, Азербайджан, Туркмения, Казахстан, Монголия и Узбекистан по-прежнему сильно зависят от ископаемого топлива, так что переход к зеленой энергетике, являющийся целью стран ЕС, явно не в их интересах.