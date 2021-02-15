Франция предлагает ЕС выйти из Энергетической хартии

Авторы письма – французские министры экономики и финансов Бруно Ле Мэр, внешней торговли Франк Ристер, по европейским делам Клеман Бон и экологического перехода Барбара Помпили – считают, что реформирование существующего договора слишком затянулось. Мало того, дальнейшие дискуссии вряд ли приведут к заметному прогрессу в ближайшие годы, поскольку не все страны разделяют амбиции Европы по борьбе с климатическими изменениями. Например, Азербайджан, Туркмения, Казахстан, Монголия и Узбекистан по-прежнему сильно зависят от ископаемого топлива, так что переход к зеленой энергетике, являющийся целью стран ЕС, явно не в их интересах.