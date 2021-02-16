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В январе промышленное производство снизилось и в годовом, и в месячном выражении

Снижение зафиксировано во многих секторах пищевой промышленности
Екатерина Шохина
Подавляющая часть изменения индекса обрабатывающих производств связана с резким, не характерным для предшествующих лет декабрьским всплеском объемов производства в фармацевтике и ряде машиностроительных производств, — говорит эксперт /Евгений Разумный / Ведомости

После оживления в конце прошлого года в январе промпроизводство вновь снизилось: на 2,5% по сравнению с январем 2020 г. и на 21,1% по сравнению с декабрем, сообщил Росстат. В декабре рост год к году составил 2,1%, по сравнению с ноябрем промпроизводство выросло на 13%.

Как отмечают в самом статведомстве, на показатели сильно повлияли календарный и эпидемиологический факторы. В январе 2021 г. было 15 рабочих дней, а в январе 2020 г. – 17, по сравнению с декабрем разница еще больше. «Кроме того, вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции продолжила оказывать негативное влияние на результаты работы отраслей, ориентированных на конечный потребительский спрос», – указывают в Росстате. Падение могло бы быть еще больше, если бы не холодная зима, которая привела к росту потребления тепло- и электроэнергии. По подсчетам руководителя направления реального сектора ЦМАКП Владимира Сальникова, вклад энергетики в показатели промпроизводства составил 0,7%, без нее падение составило бы 3,2% вместо 2,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных