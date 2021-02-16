В январе промышленное производство снизилось и в годовом, и в месячном выражении

Как отмечают в самом статведомстве, на показатели сильно повлияли календарный и эпидемиологический факторы. В январе 2021 г. было 15 рабочих дней, а в январе 2020 г. – 17, по сравнению с декабрем разница еще больше. «Кроме того, вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции продолжила оказывать негативное влияние на результаты работы отраслей, ориентированных на конечный потребительский спрос», – указывают в Росстате. Падение могло бы быть еще больше, если бы не холодная зима, которая привела к росту потребления тепло- и электроэнергии. По подсчетам руководителя направления реального сектора ЦМАКП Владимира Сальникова, вклад энергетики в показатели промпроизводства составил 0,7%, без нее падение составило бы 3,2% вместо 2,5%.