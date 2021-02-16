Новым розничным инвесторам не хватает специальных знаний

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за январь 2021 г. увеличилось почти на 626 000 человек и достигло 9,4 млн, сообщила Мосбиржа. В январе 2021 г. активность частных инвесторов на бирже была рекордной: сделки совершали 1,5 млн человек по сравнению с 425 000 в январе 2020 г. Частные инвесторы вложили в акции на Московской бирже 28,5 млрд руб., в облигации – 50 млрд руб., в биржевые фонды – 14,3 млрд руб.