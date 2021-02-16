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Новым розничным инвесторам не хватает специальных знаний

Они лучше разбираются в приложениях для покупки акций, чем в принципах инвестирования
Елена Ведерина
Для большинства новых инвесторов принципы биржевой торговли остаются загадкой /Евгений Разумный, Максим Стулов / Ведомости

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за январь 2021 г. увеличилось почти на 626 000 человек и достигло 9,4 млн, сообщила Мосбиржа. В январе 2021 г. активность частных инвесторов на бирже была рекордной: сделки совершали 1,5 млн человек по сравнению с 425 000 в январе 2020 г. Частные инвесторы вложили в акции на Московской бирже 28,5 млрд руб., в облигации – 50 млрд руб., в биржевые фонды – 14,3 млрд руб.

Однако на фоне рекордного интереса к инвестициям растет и стоимость проданных россиянам финансовых продуктов со сложным и непрозрачным ценообразованием. Как ранее отмечал первый зампред ЦБ Сергей Швецов, только в 2020 г. таких активов было продано на сумму более 300 млрд руб. Значительная часть их покупателей – неквалифицированные инвесторы, которые, по словам Швецова, теряют на этих инструментах миллионы долларов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных