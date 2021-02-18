Золото помогло несырьевому экспорту установить новый рекорд

«Рост экспорта вызван не только повышением мировых цен на золото (в среднем на 21,7% за 2020 г.), но и значительным наращиванием физических объемов вывоза – с уровня 123 т в 2019 г. до 320 т в 2020 г.», – отмечает заведующий кафедрой международной коммерции ВШКУ РАНХиГС Владимир Саламатов. Такой резкий скачок объясняется тем, что в апреле 2020 г. правительство разрешило Минпромторгу выдавать генеральные лицензии на экспорт производителям, тогда как ранее их могли иметь только банки, одобренные ЦБ.