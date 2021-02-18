Золото помогло несырьевому экспорту установить новый рекорд

Золото помогло несырьевому экспорту установить новый рекордВ этом году его доля в общем объеме экспорта может достичь 50%, уверены эксперты
Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) третий год подряд обновляет абсолютный рекорд. По итогам 2020 г. он достиг $161,3 млрд, что на $6,2 млрд больше, чем годом ранее, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ). В более благополучном 2019 году прирост составлял всего $0,8 млрд.
Более того, доля ННЭ в общем объеме экспорта в 2020 г. почти достигла половины – 48%, что на 3,5% больше, чем в 2019 г. Главными драйверами роста, отмечают в РЭЦ, стали золото и сельхозпродукция. Экспорт золота в прошлом году, по данным ФТС, вырос в 3,2 раза по сравнению с 2019 г. и составил $18,5 млрд. Главным его покупателем стала Великобритания, которая приобрела желтого металла на $16,9 млрд.
«Рост экспорта вызван не только повышением мировых цен на золото (в среднем на 21,7% за 2020 г.), но и значительным наращиванием физических объемов вывоза – с уровня 123 т в 2019 г. до 320 т в 2020 г.», – отмечает заведующий кафедрой международной коммерции ВШКУ РАНХиГС Владимир Саламатов. Такой резкий скачок объясняется тем, что в апреле 2020 г. правительство разрешило Минпромторгу выдавать генеральные лицензии на экспорт производителям, тогда как ранее их могли иметь только банки, одобренные ЦБ.