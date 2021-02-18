Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Золото помогло несырьевому экспорту установить новый рекорд

В этом году его доля в общем объеме экспорта может достичь 50%, уверены эксперты
Александра Кошкина
Главными драйверами роста, отмечают в РЭЦ, стали золото и сельхозпродукция /Андрей Гордеев / Ведомости

Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) третий год подряд обновляет абсолютный рекорд. По итогам 2020 г. он достиг $161,3 млрд, что на $6,2 млрд больше, чем годом ранее, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ). В более благополучном 2019 году прирост составлял всего $0,8 млрд.

Более того, доля ННЭ в общем объеме экспорта в 2020 г. почти достигла половины – 48%, что на 3,5% больше, чем в 2019 г. Главными драйверами роста, отмечают в РЭЦ, стали золото и сельхозпродукция. Экспорт золота в прошлом году, по данным ФТС, вырос в 3,2 раза по сравнению с 2019 г. и составил $18,5 млрд. Главным его покупателем стала Великобритания, которая приобрела желтого металла на $16,9 млрд.

«Рост экспорта вызван не только повышением мировых цен на золото (в среднем на 21,7% за 2020 г.), но и значительным наращиванием физических объемов вывоза – с уровня 123 т в 2019 г. до 320 т в 2020 г.», – отмечает заведующий кафедрой международной коммерции ВШКУ РАНХиГС Владимир Саламатов. Такой резкий скачок объясняется тем, что в апреле 2020 г. правительство разрешило Минпромторгу выдавать генеральные лицензии на экспорт производителям, тогда как ранее их могли иметь только банки, одобренные ЦБ.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных