Минфин предложил пакет изменений в Налоговый кодекс

Минфин предложил пакет изменений в Налоговый кодексНовации должны помочь экономике восстановиться после пандемии
В пятницу Минфин разместил на портале раскрытия правовой информации законопроект на 37 страницах о внесении изменений в Налоговый кодекс. «Предлагается ряд новаций по совершенствованию налогового администрирования и международного налогообложения, результативности инвестиционных налоговых льгот, – пояснил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов.
Также предусмотрена донастройка законодательства по отдельным налогам и сборам, упрощение процедур». В целом документ направлен на создание условий для восстановления деловой активности после пандемии, а также на долгосрочные структурные изменения, подчеркивают в Минфине.
Наиболее существенной поправкой, предусмотренной новым законопроектом, можно считать сохранение до 2024 г. 50%-ного ограничения на перенос убытков при исчислении налога на прибыль. «Это позволит повысить сбалансированность региональных бюджетов и компенсировать предусмотренное <...> перераспределение данного налога из регионального в федеральный бюджет», – отмечают в Минфине.