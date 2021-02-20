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Минфин предложил пакет изменений в Налоговый кодекс

Новации должны помочь экономике восстановиться после пандемии
Любовь Маврина
Минфин решил, что укрепление бюджетов теперь важнее поддержки бизнеса /Максим Стулов / Ведомости

В пятницу Минфин разместил на портале раскрытия правовой информации законопроект на 37 страницах о внесении изменений в Налоговый кодекс. «Предлагается ряд новаций по совершенствованию налогового администрирования и международного налогообложения, результативности инвестиционных налоговых льгот, – пояснил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов.

Также предусмотрена донастройка законодательства по отдельным налогам и сборам, упрощение процедур». В целом документ направлен на создание условий для восстановления деловой активности после пандемии, а также на долгосрочные структурные изменения, подчеркивают в Минфине.

Наиболее существенной поправкой, предусмотренной новым законопроектом, можно считать сохранение до 2024 г. 50%-ного ограничения на перенос убытков при исчислении налога на прибыль. «Это позволит повысить сбалансированность региональных бюджетов и компенсировать предусмотренное <...> перераспределение данного налога из регионального в федеральный бюджет», – отмечают в Минфине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных