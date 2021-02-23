«Дочкам» офшорных компаний усложнят участие в закупках

«Дочкам» офшорных компаний усложнят участие в закупкахМинфин считает, что они могут отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов
Минфин предложил внести в закон о контрактной системе (№ 44-фз) поправки, которые ужесточают нормы деофшоризации в сфере закупок. Ведомство считает необходимым исключить из числа потенциальных закупщиков фирмы, учредителями или выгодоприобретателями которых являются офшорные компании.
Участие в закупках таких юридических лиц «содержит риски сокрытия доходов российских организаций, принадлежащих офшорным компаниям, «отмывания» денежных средств, а также влечет невозможность прослеживаемости уплаты налогов», отмечается в пояснительной записке к законопроекту. В ней же Минфин отмечает, что поправки разработаны в рамках выполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 гг.
«Предложенные Минфином поправки являются продолжением работы законодателя над деофшоризацией российской экономики, – рассказывает юрист практики антимонопольного права адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Игорь Гаврилов. – В области госзакупок она началась еще в 2015 г., когда в закон о контрактной системе был введен запрет на участие компаний, зарегистрированных в офшорных зонах. Теперь, если поправки будут приняты, под ограничения попадут и участники, которые зарегистрированы вне офшоров, но имеют «офшорные корни».