«Дочкам» офшорных компаний усложнят участие в закупках

«Предложенные Минфином поправки являются продолжением работы законодателя над деофшоризацией российской экономики, – рассказывает юрист практики антимонопольного права адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Игорь Гаврилов. – В области госзакупок она началась еще в 2015 г., когда в закон о контрактной системе был введен запрет на участие компаний, зарегистрированных в офшорных зонах. Теперь, если поправки будут приняты, под ограничения попадут и участники, которые зарегистрированы вне офшоров, но имеют «офшорные корни».