На таможенной схеме с «роялти» государство потеряло почти 100 млрд рублей

На таможенной схеме с «роялти» государство потеряло почти 100 млрд рублейС начала 2018 года такой способ занижения таможенных платежей использовали более тысячи компаний
Сотни участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) занижают таможенную стоимость, не включая в нее лицензионные платежи. К такому выводу пришла Счетная палата (СП) в ходе проверки таможенного оформления товаров, отнесенных к объектам интеллектуальной собственности. За период с 2018 г. по сентябрь 2020 г. «лицензионную» схему занижения таможенных платежей использовали 1062 компании, в результате чего государство недополучило 98,5 млрд руб.
По мнению аудиторов СП, такая ситуация отчасти сложилась из-за нехватки данных, которые поступают в таможенные органы от Роспатента и ФНС. Патентоведы не всегда предоставляют сведения о наличии лицензионных договоров, а налоговики – информацию о налогоплательщиках, получаемую при расчетах НДС и налога на прибыль. «Вместе с тем такие данные являются индикаторами риска для осуществления проверки правильности декларирования таможенной стоимости товаров», – отмечает аудитор Андрей Батуркин.