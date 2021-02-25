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На таможенной схеме с «роялти» государство потеряло почти 100 млрд рублей

С начала 2018 года такой способ занижения таможенных платежей использовали более тысячи компаний
Александра Кошкина
С начала 2018 года такой способ занижения таможенных платежей использовали более тысячи компаний /Евгений Разумный / Ведомости

Сотни участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) занижают таможенную стоимость, не включая в нее лицензионные платежи. К такому выводу пришла Счетная палата (СП) в ходе проверки таможенного оформления товаров, отнесенных к объектам интеллектуальной собственности. За период с 2018 г. по сентябрь 2020 г. «лицензионную» схему занижения таможенных платежей использовали 1062 компании, в результате чего государство недополучило 98,5 млрд руб.

По мнению аудиторов СП, такая ситуация отчасти сложилась из-за нехватки данных, которые поступают в таможенные органы от Роспатента и ФНС. Патентоведы не всегда предоставляют сведения о наличии лицензионных договоров, а налоговики – информацию о налогоплательщиках, получаемую при расчетах НДС и налога на прибыль. «Вместе с тем такие данные являются индикаторами риска для осуществления проверки правильности декларирования таможенной стоимости товаров», – отмечает аудитор Андрей Батуркин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных