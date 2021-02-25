На таможенной схеме с «роялти» государство потеряло почти 100 млрд рублей

По мнению аудиторов СП, такая ситуация отчасти сложилась из-за нехватки данных, которые поступают в таможенные органы от Роспатента и ФНС. Патентоведы не всегда предоставляют сведения о наличии лицензионных договоров, а налоговики – информацию о налогоплательщиках, получаемую при расчетах НДС и налога на прибыль. «Вместе с тем такие данные являются индикаторами риска для осуществления проверки правильности декларирования таможенной стоимости товаров», – отмечает аудитор Андрей Батуркин.