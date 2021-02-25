От коронакризиса сильнее всего пострадал теневой сектор

От коронакризиса сильнее всего пострадал теневой секторВ серой экономике снизились и зарплаты, и занятость
Коронакризис сильнее всего ударил по серому и теневому секторам экономики. Такой вывод следует из нового обзора Райффайзенбанка. В теневом секторе снизилась занятость: при обычной численности работников в более чем 28,2 млн человек сейчас там занято менее 27,7 млн чел. А зарплаты просто рухнули, обеспечив снижение общего фонда оплаты труда по итогам года на 4,2% ( при том что белые зарплаты не снизились, а лишь сбавили темпы роста в номинальном выражении). По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, на теневой сегмент приходится 40% экономики по занятости и 30% по фонду оплаты труда.
Между тем в белом сегменте ситуация заметно улучшается. Здесь растет занятость: по данным Росстата, до кризиса она была на уровне 33,2 млн человек, а сейчас – больше 33,6 млн человек. «Таким образом, крупные и средние компании, которые составляют основную часть белого сегмента, сегодня являются локомотивом для всего рынка», – отмечается в обзоре. Фонд оплаты труда (ФОТ) в белом сегменте тоже вырос: по оценкам Райффайзенбанка, в IV квартале 2020 г. он увеличился на 9,5% в номинальном выражении.