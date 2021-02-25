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От коронакризиса сильнее всего пострадал теневой сектор

В серой экономике снизились и зарплаты, и занятость
Александра Кошкина
Пандемия стала первым кризисом, во время которого теневой сектор в экономике начал сжиматься /Андрей Гордеев / Ведомости

Коронакризис сильнее всего ударил по серому и теневому секторам экономики. Такой вывод следует из нового обзора Райффайзенбанка. В теневом секторе снизилась занятость: при обычной численности работников в более чем 28,2 млн человек сейчас там занято менее 27,7 млн чел. А зарплаты просто рухнули, обеспечив снижение общего фонда оплаты труда по итогам года на 4,2% ( при том что белые зарплаты не снизились, а лишь сбавили темпы роста в номинальном выражении). По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, на теневой сегмент приходится 40% экономики по занятости и 30% по фонду оплаты труда.

Между тем в белом сегменте ситуация заметно улучшается. Здесь растет занятость: по данным Росстата, до кризиса она была на уровне 33,2 млн человек, а сейчас – больше 33,6 млн человек. «Таким образом, крупные и средние компании, которые составляют основную часть белого сегмента, сегодня являются локомотивом для всего рынка», – отмечается в обзоре. Фонд оплаты труда (ФОТ) в белом сегменте тоже вырос: по оценкам Райффайзенбанка, в IV квартале 2020 г. он увеличился на 9,5% в номинальном выражении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных