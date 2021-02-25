От коронакризиса сильнее всего пострадал теневой сектор

Коронакризис сильнее всего ударил по серому и теневому секторам экономики. Такой вывод следует из нового обзора Райффайзенбанка. В теневом секторе снизилась занятость: при обычной численности работников в более чем 28,2 млн человек сейчас там занято менее 27,7 млн чел. А зарплаты просто рухнули, обеспечив снижение общего фонда оплаты труда по итогам года на 4,2% ( при том что белые зарплаты не снизились, а лишь сбавили темпы роста в номинальном выражении). По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, на теневой сегмент приходится 40% экономики по занятости и 30% по фонду оплаты труда.