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Правительство создало для себя «цифровой коворкинг»

Работе Координационного центра могут помешать межведомственные разногласия, считают эксперты
Александра Кошкина
Дмитрий Чернышенко будет руководить Координационным центром /Андрей Гордеев / Ведомости

Создание новой правительственной структуры – Координационного центра – практически завершено: на должность его руководителя назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Нам важно понимать проблемы на местах, слышать потребности граждан, чтобы принимать грамотные и своевременные решения, – заявил он сразу после назначения. – И я прошу всех руководителей цифровой трансформации наладить оперативную связь со специалистами центра по текущим и горящим вопросам».

Координационный центр создан для обеспечения взаимодействия федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций в процессе разрешения различных инцидентов – штатных и нештатных ситуаций, пояснили «Ведомостям» в аппарате правительства. Он призван поддерживать реализацию приоритетных задач и проектов, определенных правительством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных