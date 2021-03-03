Правительство создало для себя «цифровой коворкинг»

Создание новой правительственной структуры – Координационного центра – практически завершено: на должность его руководителя назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Нам важно понимать проблемы на местах, слышать потребности граждан, чтобы принимать грамотные и своевременные решения, – заявил он сразу после назначения. – И я прошу всех руководителей цифровой трансформации наладить оперативную связь со специалистами центра по текущим и горящим вопросам».