Минфин с пятницы увеличит ежедневные покупки валюты почти втрое

С 5 марта по 6 апреля 2021 г. Минфин приобретет валюту на общую сумму 148,1 млрд руб., т. е. примерно 2 млрд в пересчете на доллары. Таким образом, с пятницы ежедневный объем покупки составит примерно $91 млн против $32 млн сегодня.