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Минфин с пятницы увеличит ежедневные покупки валюты почти втрое

Если не случится новых глобальных потрясений, на курсе рубля это не отразится
Екатерина Шохина
Минфин увеличит ежедневные покупки валюты, но это не должно отразиться на курсе рубля /Андрей Гордеев / Ведомости

С 5 марта по 6 апреля 2021 г. Минфин приобретет валюту на общую сумму 148,1 млрд руб., т. е. примерно 2 млрд в пересчете на доллары. Таким образом, с пятницы ежедневный объем покупки составит примерно $91 млн против $32 млн сегодня.

«Увеличение объемов покупки валюты со стороны Минфина обусловлено действием механизма бюджетного правила, согласно которому при превышении ценой на нефть базисного уровня (в 2021 г. он составляет $43,25 за баррель) ведомство выступает в качестве покупателя иностранной валюты, тем самым сглаживая колебания курса рубля», – напоминает аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева. Валюта, купленная в рамках бюджетного правила, направляется в фонд национального благосостояния.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных