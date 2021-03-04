Минфин с пятницы увеличит ежедневные покупки валюты почти втрое

Минфин с пятницы увеличит ежедневные покупки валюты почти втроеЕсли не случится новых глобальных потрясений, на курсе рубля это не отразится
С 5 марта по 6 апреля 2021 г. Минфин приобретет валюту на общую сумму 148,1 млрд руб., т. е. примерно 2 млрд в пересчете на доллары. Таким образом, с пятницы ежедневный объем покупки составит примерно $91 млн против $32 млн сегодня.
«Увеличение объемов покупки валюты со стороны Минфина обусловлено действием механизма бюджетного правила, согласно которому при превышении ценой на нефть базисного уровня (в 2021 г. он составляет $43,25 за баррель) ведомство выступает в качестве покупателя иностранной валюты, тем самым сглаживая колебания курса рубля», – напоминает аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева. Валюта, купленная в рамках бюджетного правила, направляется в фонд национального благосостояния.
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