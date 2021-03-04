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Объемы плановой медпомощи во время коронакризиса сократились почти вдвое

Это может привести к отложенному росту смертности, предупреждает Счетная палата
Александра Кошкина
Наибольшая кредиторская задолженность медицинских учреждений перед страховыми медицинскими организациями за период с апреля по июль зафиксирована в Санкт-Петербурге /Андрей Гордеев / Ведомости

Борьба с COVID-19 в прошлом году привела к резкому сокращению своевременной плановой медицинской помощи по неинфекционным заболеваниям – в первую очередь по сердечно-сосудистым и эндокринным. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты (СП), посвященном анализу бюджетных расходов Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

Сокращение медпомощи во время первой волны коронавируса наблюдалось как в круглосуточных, так и в дневных стационарах, выяснили аудиторы СП. С апреля по август 2020 г. среднее отклонение объемов оказания плановой помощи от показателей 2019 г. составило 52,4 и 26,2% соответственно. С апреля 2020 г. произошло резкое снижение числа профилактических осмотров и диспансеризаций: от 43,1% в апреле до 67,3% в мае относительно уровней 2019 г. В ряде медицинских организаций профилактические приемы и диспансеризации вообще прекратились. Сохранить объемы оказания плановой медицинской помощи удалось только в онкологии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных