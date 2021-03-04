Объемы плановой медпомощи во время коронакризиса сократились почти вдвое

Сокращение медпомощи во время первой волны коронавируса наблюдалось как в круглосуточных, так и в дневных стационарах, выяснили аудиторы СП. С апреля по август 2020 г. среднее отклонение объемов оказания плановой помощи от показателей 2019 г. составило 52,4 и 26,2% соответственно. С апреля 2020 г. произошло резкое снижение числа профилактических осмотров и диспансеризаций: от 43,1% в апреле до 67,3% в мае относительно уровней 2019 г. В ряде медицинских организаций профилактические приемы и диспансеризации вообще прекратились. Сохранить объемы оказания плановой медицинской помощи удалось только в онкологии.