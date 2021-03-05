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Власти готовят ограничения на кредиты с плавающими ставками

Эксперты считают это признаком грядущего ужесточения денежной политики
Елена Ведерина
Ссылаясь на международный опыт, Банк России предлагает шесть возможных путей регулирования использования плавающих ставок в ипотечном кредитовании физлиц /Евгений Разумный / Ведомости

Всего сутки потребовались Банку России, чтобы исполнить поручение президента и запустить процедуру обсуждения вариантов регулирования кредитов с плавающими процентными ставками, в том числе и ипотечных. В докладе «О регулировании рисков, связанных с возможным распространением плавающих процентных ставок в ипотечном кредитовании» Центробанк отмечает, что в «условиях достижения процентными ставками в России исторически минимального уровня применение инструментов с плавающими ставками становится все более выгодным для банков». При этом, подчеркивают в ЦБ, международный опыт показывает, что кредиты по плавающим ставкам несут большие риски.

«Отдельные банки могут предоставлять заемщикам более низкую плавающую ставку, не сообщая полной информации о рисках такого кредитования. Не все розничные заемщики будут способны в достаточной степени оценить риски по данному продукту даже при наличии полной информации о них в силу недостаточной финансовой грамотности», – указывается в докладе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных