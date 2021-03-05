Власти готовят ограничения на кредиты с плавающими ставками

Всего сутки потребовались Банку России, чтобы исполнить поручение президента и запустить процедуру обсуждения вариантов регулирования кредитов с плавающими процентными ставками, в том числе и ипотечных. В докладе «О регулировании рисков, связанных с возможным распространением плавающих процентных ставок в ипотечном кредитовании» Центробанк отмечает, что в «условиях достижения процентными ставками в России исторически минимального уровня применение инструментов с плавающими ставками становится все более выгодным для банков». При этом, подчеркивают в ЦБ, международный опыт показывает, что кредиты по плавающим ставкам несут большие риски.