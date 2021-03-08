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Пандемия не помешала росту поступлений от налогов на имущество граждан

Главная причина – взимание налога по кадастровой стоимости
Любовь Маврина
В 2021 г. во всех регионах России налоговая база по налогу на имущество граждан будет определяться исходя из кадастровой стоимости недвижимости /Максим Стулов / Ведомости

В 2021 г. во всех регионах России налоговая база по налогу на имущество граждан будет определяться исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Напомним, закон о переходе от определения налоговой базы по налогу на имущество граждан по инвентаризационной стоимости к определению ее по кадастровой стоимости был принят в 2014 г.

В 2015 г. сразу 29 регионов приняли решение о переходе. Это позволило повысить объемы поступлений по этому налогу в местные бюджеты уже в следующем году на 16% до 36 млрд руб. С 2016 по 2020 г. объем поступлений вырос в 2,2 раза. «В 2020 г. мы увидели рост поступлений налога на имущество физлиц более чем на 11%: в 2019 г. валовые поступления составили 70 млрд руб., в 2020 г. – 78 млрд руб., – подсчитала заместитель директора института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная. – Это значит, что внедренная система его сбора и администрирования является эффективной».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных