Пандемия не помешала росту поступлений от налогов на имущество граждан

В 2015 г. сразу 29 регионов приняли решение о переходе. Это позволило повысить объемы поступлений по этому налогу в местные бюджеты уже в следующем году на 16% до 36 млрд руб. С 2016 по 2020 г. объем поступлений вырос в 2,2 раза. «В 2020 г. мы увидели рост поступлений налога на имущество физлиц более чем на 11%: в 2019 г. валовые поступления составили 70 млрд руб., в 2020 г. – 78 млрд руб., – подсчитала заместитель директора института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная. – Это значит, что внедренная система его сбора и администрирования является эффективной».