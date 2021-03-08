Moody’s увидело риски для банков, кредитующих МСП

Ранее Банк России сообщил, что в декабре 2020 г. объем выданных МСП кредитов составил 942 млрд руб. и был максимальным за последние два года. В целом благодаря государственным программам по поддержке данного сегмента и собственным программам банков общий кредитный портфель малого бизнеса за год практически удвоился, отмечают аналитики Moody’s.