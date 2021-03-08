Moody’s увидело риски для банков, кредитующих МСП

Moody’s увидело риски для банков, кредитующих МСПОднако банки подготовились к худшим сценариям, наращивая резервы, успокаивают эксперты
Рост объемов кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), может иметь негативные последствия для российских банков. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства Moody’s.
Ранее Банк России сообщил, что в декабре 2020 г. объем выданных МСП кредитов составил 942 млрд руб. и был максимальным за последние два года. В целом благодаря государственным программам по поддержке данного сегмента и собственным программам банков общий кредитный портфель малого бизнеса за год практически удвоился, отмечают аналитики Moody’s.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам