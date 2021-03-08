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Moody’s увидело риски для банков, кредитующих МСП

Однако банки подготовились к худшим сценариям, наращивая резервы, успокаивают эксперты
Александра Кошкина
В целом банки достаточно аккуратно росли в сегменте МСП /Максим Стулов / Ведомости

Рост объемов кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), может иметь негативные последствия для российских банков. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства Moody’s.

Ранее Банк России сообщил, что в декабре 2020 г. объем выданных МСП кредитов составил 942 млрд руб. и был максимальным за последние два года. В целом благодаря государственным программам по поддержке данного сегмента и собственным программам банков общий кредитный портфель малого бизнеса за год практически удвоился, отмечают аналитики Moody’s.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных