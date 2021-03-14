Ипотеку под материнский капитал будет получить труднее

Ипотеку под материнский капитал будет получить труднееПравительство установило новые ограничения для организаций, выдающих ипотеку
К небанковским организациям, выдающим ипотеку, будут предъявляться более жесткие требования, установленные правительственным постановлением № 281 «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 291».
В частности, уполномоченные выдавать ипотечные займы финансовые организации должны быть включены в соответствующий перечень, за который отвечает единый институт развития в жилищной сфере – АО «Дом.РФ». В утвержденных в марте 2020 г. критериях оговаривалось, что такие организации должны иметь в портфеле не менее 200 ипотечных займов, выданных до октября 2019 г.
Новое постановление конкретизирует требования к таким займам. «Минимальный размер займа составляет 500 000 руб., минимальный срок займа составляет 36 месяцев, предоставление займа осуществляется путем единовременного перечисления суммы займа.