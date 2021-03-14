Ипотеку под материнский капитал будет получить труднее

В частности, уполномоченные выдавать ипотечные займы финансовые организации должны быть включены в соответствующий перечень, за который отвечает единый институт развития в жилищной сфере – АО «Дом.РФ». В утвержденных в марте 2020 г. критериях оговаривалось, что такие организации должны иметь в портфеле не менее 200 ипотечных займов, выданных до октября 2019 г.