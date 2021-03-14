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Ипотеку под материнский капитал будет получить труднее

Правительство установило новые ограничения для организаций, выдающих ипотеку
Елена Ведерина
Андрей Гордеев / Ведомости

К небанковским организациям, выдающим ипотеку, будут предъявляться более жесткие требования, установленные правительственным постановлением № 281 «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 291».

В частности, уполномоченные выдавать ипотечные займы финансовые организации должны быть включены в соответствующий перечень, за который отвечает единый институт развития в жилищной сфере – АО «Дом.РФ». В утвержденных в марте 2020 г. критериях оговаривалось, что такие организации должны иметь в портфеле не менее 200 ипотечных займов, выданных до октября 2019 г.

Новое постановление конкретизирует требования к таким займам. «Минимальный размер займа составляет 500 000 руб., минимальный срок займа составляет 36 месяцев, предоставление займа осуществляется путем единовременного перечисления суммы займа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных