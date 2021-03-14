Борьба с контрафактом опаснее самого контрафакта

«Предполагается, что система поможет следить за оборотом промышленной продукции в различных отраслях, своевременно выявлять проблемы и составлять качественные прогнозы», – сообщается на сайте правительства. В Белом доме уверены: «Комплексная работа в этом направлении поможет защитить граждан от некачественной продукции, поддержит добросовестных предпринимателей и позволит минимизировать влияние теневого рынка на социально-экономическую ситуацию в стране».