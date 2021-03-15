Патенты и товарные знаки могут приравнять к квартирам

Предложения нацелены на создание «комфортной регуляторной среды», следует из письма министерства, направленного главе РСПП Александру Шохину, администрации президента РФ и правительству («Ведомости» ознакомились с его копией). В письме также сказано, что Минэкономразвития уже направило свои предложения в ЦБ. В министерстве «Ведомостям» подтвердили, что письма в указанные организации направлены, отметив, что в ближайшее время планируется провести совещание с ЦБ по данному вопросу.