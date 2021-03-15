Патенты и товарные знаки могут приравнять к квартирам

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Минэкономики предложило ЦБ повысить залоговое качество интеллектуальной собственности
Мария Истомина
Если залоговое качество интеллектуальной собственности повысится, у бизнеса появится смысл чаще обращаться за ее защитой в Роспатент (на фото – в лесах) /Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития предлагает Центробанку скорректировать положения регулирования и нормативы для банков, касающиеся оценки объектов интеллектуальной собственности (ИС) и использования ИС в качестве залогов при выдаче кредитов.

Предложения нацелены на создание «комфортной регуляторной среды», следует из письма министерства, направленного главе РСПП Александру Шохину, администрации президента РФ и правительству («Ведомости» ознакомились с его копией). В письме также сказано, что Минэкономразвития уже направило свои предложения в ЦБ. В министерстве «Ведомостям» подтвердили, что письма в указанные организации направлены, отметив, что в ближайшее время планируется провести совещание с ЦБ по данному вопросу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных