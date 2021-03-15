Действия без экономического смысла приведут к доначислению налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) выпустила письмо № БВ-4-7/3060 «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации». Речь идет об одной из самых конфликтных статей Налогового кодекса (НК), «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов». В соответствии с ней, в частности, налоговыми нарушениями признаются «исполнение обязательства по сделке лицом, не являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком», а также сделка, в которой отсутствует ясная деловая цель.