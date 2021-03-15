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Несырьевой экспорт посчитают по-новому

До пандемии правительство ставило цель увеличить его стоимость, теперь – его объемы
Екатерина Шохина
От сокращения объемов экспорта в прошлом году Россию спасло только золото /Андрей Гордеев / Ведомости

В конце 2020 г. экспорт из России стал расти и по итогам года в физическом выражении приблизился к показателям 2019 г. Особенно активное восстановление внешних поставок наблюдалось в машиностроении, агропромышленном комплексе и металлургии.

Причем по некоторым категориям темпы роста в IV квартале превзошли даже доковидную динамику, отмечается в мониторинге «Сюжеты внешней торговли», подготовленном Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Так, экспорт продукции машиностроения увеличился на 12%, что стало самым быстрым ростом за несколько лет.

Наиболее значительно увеличились поставки электрооборудования – прирост составил более 17% к прошедшему кварталу, так что объем экспорта по этой категории вернулся на уровень середины 2019 г. Впрочем, этот всплеск связан всего лишь с одной сделкой. «Основная причина резкого увеличения вывоза электрооборудования – крупные поставки генераторов переменного тока высокой мощности в Бангладеш в ноябре – декабре», – объясняют в ЦМАКП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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