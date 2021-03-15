Несырьевой экспорт посчитают по-новому

Несырьевой экспорт посчитают по-новомуДо пандемии правительство ставило цель увеличить его стоимость, теперь – его объемы
В конце 2020 г. экспорт из России стал расти и по итогам года в физическом выражении приблизился к показателям 2019 г. Особенно активное восстановление внешних поставок наблюдалось в машиностроении, агропромышленном комплексе и металлургии.
Причем по некоторым категориям темпы роста в IV квартале превзошли даже доковидную динамику, отмечается в мониторинге «Сюжеты внешней торговли», подготовленном Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Так, экспорт продукции машиностроения увеличился на 12%, что стало самым быстрым ростом за несколько лет.
Наиболее значительно увеличились поставки электрооборудования – прирост составил более 17% к прошедшему кварталу, так что объем экспорта по этой категории вернулся на уровень середины 2019 г. Впрочем, этот всплеск связан всего лишь с одной сделкой. «Основная причина резкого увеличения вывоза электрооборудования – крупные поставки генераторов переменного тока высокой мощности в Бангладеш в ноябре – декабре», – объясняют в ЦМАКП.