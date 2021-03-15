Несырьевой экспорт посчитают по-новому

Наиболее значительно увеличились поставки электрооборудования – прирост составил более 17% к прошедшему кварталу, так что объем экспорта по этой категории вернулся на уровень середины 2019 г. Впрочем, этот всплеск связан всего лишь с одной сделкой. «Основная причина резкого увеличения вывоза электрооборудования – крупные поставки генераторов переменного тока высокой мощности в Бангладеш в ноябре – декабре», – объясняют в ЦМАКП.