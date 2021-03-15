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Уровень загрузки производства упал ниже 60% впервые за 12 лет

Причина в сохраняющейся неопределенности, которая приводит к замедлению инвестиций
Александра Кошкина
Андрей Гордеев / Ведомости

Уровень загрузки производственных мощностей в промышленности в феврале опустился ниже 60%, выяснили специалисты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в результате опроса примерно 4000 руководителей крупных и средних промышленных предприятий. Такой низкий уровень загрузки производства зафиксирован впервые со времен финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг.

В добывающих производствах, указывается в материале, уровень загрузки ухудшается уже четыре месяца подряд: с 65,3% в ноябре он упал до 59% в феврале. В обрабатывающих производствах снижение продолжается еще дольше, но с меньшей интенсивностью – загрузка снизилась с 62,9% в октябре до 59,8% в феврале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных