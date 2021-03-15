Уровень загрузки производства упал ниже 60% впервые за 12 лет

Уровень загрузки производства упал ниже 60% впервые за 12 летПричина в сохраняющейся неопределенности, которая приводит к замедлению инвестиций
Уровень загрузки производственных мощностей в промышленности в феврале опустился ниже 60%, выяснили специалисты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в результате опроса примерно 4000 руководителей крупных и средних промышленных предприятий. Такой низкий уровень загрузки производства зафиксирован впервые со времен финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг.
В добывающих производствах, указывается в материале, уровень загрузки ухудшается уже четыре месяца подряд: с 65,3% в ноябре он упал до 59% в феврале. В обрабатывающих производствах снижение продолжается еще дольше, но с меньшей интенсивностью – загрузка снизилась с 62,9% в октябре до 59,8% в феврале.
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