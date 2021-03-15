Уровень загрузки производства упал ниже 60% впервые за 12 лет

В добывающих производствах, указывается в материале, уровень загрузки ухудшается уже четыре месяца подряд: с 65,3% в ноябре он упал до 59% в феврале. В обрабатывающих производствах снижение продолжается еще дольше, но с меньшей интенсивностью – загрузка снизилась с 62,9% в октябре до 59,8% в феврале.