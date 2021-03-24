S&P: рост мировых цен на сырье России не поможет

S&P: рост мировых цен на сырье России не поможетДополнительные доходы от экспорта нефти осядут в ФНБ, а экспорт металлов слишком мал
Рост мировых цен на сырье поддержит экономику многих развивающихся стран, но Россия от этого ничего не выиграет, утверждают аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor’s (S&P). В частности, мало что даст российской экономике повышение цен на нефть.
Как объясняет ведущий экономист по развивающимся рынкам S&P Татьяна Лысенко, сделка ОПЕК+ продолжает ограничивать добычу и экспорт российской нефти, а налогово-бюджетная политика, действующая в стране с 2017 г., значительно снизила чувствительность экономики к колебаниям цен на нефть. Поэтому дополнительные бюджетные доходы, которые могут образоваться от выросших цен на нефть, все равно останутся в фонде национального благосостояния (ФНБ) и не будут израсходованы.
Российские эксперты с этим категорически не согласны. Обвал цен на нефть привел к сокращению ВВП примерно на 200 млрд руб. в квартал, что по итогам года вылилось в сокращение ВВП на 3,4%, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс» Георгий Ващенко. По его словам, сейчас на минеральные ресурсы приходится 51% экспорта.