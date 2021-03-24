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S&P: рост мировых цен на сырье России не поможет

Дополнительные доходы от экспорта нефти осядут в ФНБ, а экспорт металлов слишком мал
Ирина Власова
Евгений Разумный / Ведомости

Рост мировых цен на сырье поддержит экономику многих развивающихся стран, но Россия от этого ничего не выиграет, утверждают аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor’s (S&P). В частности, мало что даст российской экономике повышение цен на нефть.

Как объясняет ведущий экономист по развивающимся рынкам S&P Татьяна Лысенко, сделка ОПЕК+ продолжает ограничивать добычу и экспорт российской нефти, а налогово-бюджетная политика, действующая в стране с 2017 г., значительно снизила чувствительность экономики к колебаниям цен на нефть. Поэтому дополнительные бюджетные доходы, которые могут образоваться от выросших цен на нефть, все равно останутся в фонде национального благосостояния (ФНБ) и не будут израсходованы.

Российские эксперты с этим категорически не согласны. Обвал цен на нефть привел к сокращению ВВП примерно на 200 млрд руб. в квартал, что по итогам года вылилось в сокращение ВВП на 3,4%, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс» Георгий Ващенко. По его словам, сейчас на минеральные ресурсы приходится 51% экспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных