S&P: рост мировых цен на сырье России не поможет

Как объясняет ведущий экономист по развивающимся рынкам S&P Татьяна Лысенко, сделка ОПЕК+ продолжает ограничивать добычу и экспорт российской нефти, а налогово-бюджетная политика, действующая в стране с 2017 г., значительно снизила чувствительность экономики к колебаниям цен на нефть. Поэтому дополнительные бюджетные доходы, которые могут образоваться от выросших цен на нефть, все равно останутся в фонде национального благосостояния (ФНБ) и не будут израсходованы.