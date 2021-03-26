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Банк России ищет сговоры частных инвесторов в Telegram-каналах

Эксперты считают беспокойство регулятора оправданным
Александра Кошкина
Рост числа частных инвесторов повлек за собой развитие тематических каналов в соцсетях и мессенджерах /Евгений Разумный / Ведомости

Банк России озаботился влиянием социальных сетей на биржевые торги. Регулятора беспокоят анонимные рекомендации в Telegram-каналах и иных источниках, которые могут публиковаться с целью манипулирования рынком, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях в интервью «РИА Новости».

Он подчеркнул, что, в принципе, инвесторы могут обсуждать в интернете ситуацию на рынке и свои действия. «Но грань между законными и незаконными действиями здесь очень тонкая, – сказал Лях. – Поэтому подобные обсуждения в социальных сетях интересуют нас с точки зрения оценки, какое влияние это может оказывать на торги и может ли это привести к аномальному ценообразованию на рынке».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных