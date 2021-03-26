Банк России ищет сговоры частных инвесторов в Telegram-каналах

Он подчеркнул, что, в принципе, инвесторы могут обсуждать в интернете ситуацию на рынке и свои действия. «Но грань между законными и незаконными действиями здесь очень тонкая, – сказал Лях. – Поэтому подобные обсуждения в социальных сетях интересуют нас с точки зрения оценки, какое влияние это может оказывать на торги и может ли это привести к аномальному ценообразованию на рынке».