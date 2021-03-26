Банк России ищет сговоры частных инвесторов в Telegram-каналах

Банк России ищет сговоры частных инвесторов в Telegram-каналахЭксперты считают беспокойство регулятора оправданным
Банк России озаботился влиянием социальных сетей на биржевые торги. Регулятора беспокоят анонимные рекомендации в Telegram-каналах и иных источниках, которые могут публиковаться с целью манипулирования рынком, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях в интервью «РИА Новости».
Он подчеркнул, что, в принципе, инвесторы могут обсуждать в интернете ситуацию на рынке и свои действия. «Но грань между законными и незаконными действиями здесь очень тонкая, – сказал Лях. – Поэтому подобные обсуждения в социальных сетях интересуют нас с точки зрения оценки, какое влияние это может оказывать на торги и может ли это привести к аномальному ценообразованию на рынке».
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