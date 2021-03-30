Ждем блокировок: Росфинмониторинг заинтересовался криптовалютами

Росфинмониторинг намерен ввести дополнительный контроль за банковскими операциями, которые осуществляются с деньгами, полученными от конвертации криптовалют, заявил замглавы ведомства Герман Негляд на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. «Банки уже стали обращать внимание на обменные операции: когда они видят, что пришла операция после обмена виртуальных активов на твердую валюту, они уже стали сообщать нам об этих операциях», – сказал он законодателям.