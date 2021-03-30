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Ждем блокировок: Росфинмониторинг заинтересовался криптовалютами

Эксперты опасаются необоснованных блокировок счетов и операций с цифровыми активами
Ирина Власова
С введением дополнительного контроля люди начнут искать другие пути покупки и продажи криптовалюты /Андрей Гордеев / Ведомости

Росфинмониторинг намерен ввести дополнительный контроль за банковскими операциями, которые осуществляются с деньгами, полученными от конвертации криптовалют, заявил замглавы ведомства Герман Негляд на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. «Банки уже стали обращать внимание на обменные операции: когда они видят, что пришла операция после обмена виртуальных активов на твердую валюту, они уже стали сообщать нам об этих операциях», – сказал он законодателям.

В Росфинмониторинге «Ведомостям» пояснили, что принимаемые меры направлены на снижение рисков отмывания денег через криптовалюту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных