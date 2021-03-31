У инвесторов в иностранные бумаги хотят отобрать налоговые льготы

В частности, для повышения инвестиционной активности граждан пункт 32 плана предусматривает к концу 2022 г. повышение втрое потолка сумм для инвестсчетов – с 1 млн до 3 млн руб. – и внедрение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) долгосрочного инвестирования, ИИС-3. Но особенно любопытным выглядит третий подпункт: «исключение налоговых стимулов приобретения иностранных ценных бумаг иностранных эмитентов». Напомним, сегодня для долгосрочных владельцев ценных бумаг предусмотрена льгота по НДФЛ (ст. 219.1 НК РФ). Если акции куплены после 1.01.2014, находились в собственности больше трех лет и на момент продажи обращаются на ОРЦБ, от налогообложения освобождается доход от продажи в пределах 3 млн руб. за каждый год владения (если владели 3 года – вычет 9 млн руб., 4 года – 12 млн руб. и т. д.).