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У инвесторов в иностранные бумаги хотят отобрать налоговые льготы

Зато их прибавят тем, кто увеличит вложения в акции и облигации российских эмитентов
Екатерина Шохина
Эксперты соглашаются, что конкуренция между российскими и зарубежными бумагами довольно острая, поэтому лишение держателей зарубежных бумаг льгот в целом имеет смысл /Андрей Гордеев / Ведомости

В правительстве составили «Проект плана мероприятий («дорожной карты») по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Он включает 32 мероприятия, предполагающих запуск новых инструментов инвестирования и вовлечение в них широкого круга инвесторов. Реализовать их планируется до 2024 г. «Стимулирование инвестиций юридическими и физическими лицами на финансовом рынке обеспечит инвестиционные проекты долгосрочным финансированием», – обосновывают эти предложения в Минэкономразвития.

В частности, для повышения инвестиционной активности граждан пункт 32 плана предусматривает к концу 2022 г. повышение втрое потолка сумм для инвестсчетов – с 1 млн до 3 млн руб. – и внедрение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) долгосрочного инвестирования, ИИС-3. Но особенно любопытным выглядит третий подпункт: «исключение налоговых стимулов приобретения иностранных ценных бумаг иностранных эмитентов». Напомним, сегодня для долгосрочных владельцев ценных бумаг предусмотрена льгота по НДФЛ (ст. 219.1 НК РФ). Если акции куплены после 1.01.2014, находились в собственности больше трех лет и на момент продажи обращаются на ОРЦБ, от налогообложения освобождается доход от продажи в пределах 3 млн руб. за каждый год владения (если владели 3 года – вычет 9 млн руб., 4 года – 12 млн руб. и т. д.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных