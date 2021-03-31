У инвесторов в иностранные бумаги хотят отобрать налоговые льготы

У инвесторов в иностранные бумаги хотят отобрать налоговые льготыЗато их прибавят тем, кто увеличит вложения в акции и облигации российских эмитентов
В правительстве составили «Проект плана мероприятий («дорожной карты») по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов» (есть в распоряжении «Ведомостей»). Он включает 32 мероприятия, предполагающих запуск новых инструментов инвестирования и вовлечение в них широкого круга инвесторов. Реализовать их планируется до 2024 г. «Стимулирование инвестиций юридическими и физическими лицами на финансовом рынке обеспечит инвестиционные проекты долгосрочным финансированием», – обосновывают эти предложения в Минэкономразвития.
В частности, для повышения инвестиционной активности граждан пункт 32 плана предусматривает к концу 2022 г. повышение втрое потолка сумм для инвестсчетов – с 1 млн до 3 млн руб. – и внедрение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) долгосрочного инвестирования, ИИС-3. Но особенно любопытным выглядит третий подпункт: «исключение налоговых стимулов приобретения иностранных ценных бумаг иностранных эмитентов». Напомним, сегодня для долгосрочных владельцев ценных бумаг предусмотрена льгота по НДФЛ (ст. 219.1 НК РФ). Если акции куплены после 1.01.2014, находились в собственности больше трех лет и на момент продажи обращаются на ОРЦБ, от налогообложения освобождается доход от продажи в пределах 3 млн руб. за каждый год владения (если владели 3 года – вычет 9 млн руб., 4 года – 12 млн руб. и т. д.).