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Осенью Россию захлестнет волна банкротств предприятий

Потому что мораторий закончился в январе, а дела о банкротстве рассматриваются 5–7 месяцев
Елена Ведерина
Резервы у многих компаний приблизились к нулю, при этом неплатежеспособность растет, создавая цепную реакцию /Евгений Разумный / Ведомости

Наибольшее количество банкротств, отложенных из-за введенного в период пандемии моратория, произойдет в III квартале 2021 г., прогнозируют авторы аналитического исследования компании Coface «Russia ViewPoint: макроэкономический и отраслевой обзор российского рынка».

Аналитики Coface считают, что статистические данные о количестве корпоративных банкротств, число которых снизилось в 2020 г. на 19,9% по сравнению с уровнем 2019 г., не отражают реальное положение дел на рынке. «Число банкротств по итогам 2020 г. снизилось, несмотря на значительное охлаждение национального рынка, но эта динамика объясняется большей частью мораторием на возбуждение дел о банкротстве по инициативе кредиторов», – указывают они в своем докладе. Срок действия моратория истек в январе, а поскольку дела о банкротстве в России рассматриваются в среднем 5–7 месяцев, эксперты ждут начала пика «кризисных» банкротств в июле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных