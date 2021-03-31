Осенью Россию захлестнет волна банкротств предприятий

Аналитики Coface считают, что статистические данные о количестве корпоративных банкротств, число которых снизилось в 2020 г. на 19,9% по сравнению с уровнем 2019 г., не отражают реальное положение дел на рынке. «Число банкротств по итогам 2020 г. снизилось, несмотря на значительное охлаждение национального рынка, но эта динамика объясняется большей частью мораторием на возбуждение дел о банкротстве по инициативе кредиторов», – указывают они в своем докладе. Срок действия моратория истек в январе, а поскольку дела о банкротстве в России рассматриваются в среднем 5–7 месяцев, эксперты ждут начала пика «кризисных» банкротств в июле.