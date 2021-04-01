Алексей Кудрин рассказал о долговых пирамидах регионов

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду, 31 марта, поручил подготовить в течение двух недель параметры поддержки регионов. Кроме того, российский лидер подчеркнул необходимость разработки специальных мер, которые позволят реструктурировать коммерческие задолженности регионов РФ. Они также должны обеспечить запуск программы развития инфраструктуры субъектов России. За день до этого глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об опасном приближении регионов к ситуации долговой пирамиды. По его словам, в 2020 г. госдолг регионов РФ вырос на 383 млрд руб., или на 18%, и составил 2,5 трлн руб., что является максимальным уровнем за 10 лет. «Если текущие расходы требуют заимствований, тогда этот долг непрерывно должен увеличиваться и тогда мы шаг за шагом подойдем к пирамиде: будем заимствовать, чтобы покрыть предыдущие заимствования и еще нарастить заимствования. Это требует более внимательного отношения, особенно в ближайшее время», – предупредил Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.