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Алексей Кудрин рассказал о долговых пирамидах регионов

Бесконечное наращивание заимствований приведет к тому, что отдавать долги будет нечем
Екатерина Шохина
Алексей Кудрин назвал долговую политику регионов невозможной /Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду, 31 марта, поручил подготовить в течение двух недель параметры поддержки регионов. Кроме того, российский лидер подчеркнул необходимость разработки специальных мер, которые позволят реструктурировать коммерческие задолженности регионов РФ. Они также должны обеспечить запуск программы развития инфраструктуры субъектов России. За день до этого глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об опасном приближении регионов к ситуации долговой пирамиды. По его словам, в 2020 г. госдолг регионов РФ вырос на 383 млрд руб., или на 18%, и составил 2,5 трлн руб., что является максимальным уровнем за 10 лет. «Если текущие расходы требуют заимствований, тогда этот долг непрерывно должен увеличиваться и тогда мы шаг за шагом подойдем к пирамиде: будем заимствовать, чтобы покрыть предыдущие заимствования и еще нарастить заимствования. Это требует более внимательного отношения, особенно в ближайшее время», – предупредил Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

По его словам, нужно различать нормальную модель «критического года», когда заемщик в трудное для себя время быстро накопил большой долг и затем постепенно его выплачивает, от ненормальной – когда текущие расходы покрываются заимствованиями. «Это две разные модели долговой политики субъектов: первая – возможна, вторая – неприемлема», – подчеркнул Кудрин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных