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Как в Австрии: депутаты предложили создать в России стройсберкассы

Они станут более дешевой и доступной альтернативой ипотеке, обещают законодатели
Елена Ведерина
Группа депутатов во главе со справороссом Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, который, по заявлениям его авторов, позволит россиянам приобретать жилье в 2,5 раза дешевле, чем в ипотеку. /Евгений Разумный / Ведомости

Группа депутатов во главе со справороссом Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, который, по заявлениям его авторов, позволит россиянам приобретать жилье в 2,5 раза дешевле, чем в ипотеку. Речь идет о создании института строительных сберегательных касс (ССК) – специализированных банков с ограниченным объемом операций.

Согласно законопроекту «О строительных сберегательных кассах», вкладчик ССК заключает с ней договор накопления сбережений, который предусматривает внесение им в течение определенного срока взносов фиксированного объема – строительных сберегательных взносов. Когда накопленная сумма составит 30–50% от стоимости квартиры (договорной выплатной суммы), вкладчик приобретает право на получение кредита в объеме, необходимом для покупки квартиры. Правда, кредит выдается не сразу, а после «периода ожидания» продолжительностью 2–6 месяцев.

«Замкнутость финансовых потоков ССК позволяет устанавливать относительно низкие, независимые от колебаний финансового рынка процентные ставки как по вкладам, так и по кредитам. В проекте настоящего федерального закона определено, что процентные ставки по кредитам не могут превышать процентные ставки по вкладам более чем на 3% годовых», – написано в пояснительной записке к законопроекту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных