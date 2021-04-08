Как в Австрии: депутаты предложили создать в России стройсберкассы

Как в Австрии: депутаты предложили создать в России стройсберкассыОни станут более дешевой и доступной альтернативой ипотеке, обещают законодатели
Группа депутатов во главе со справороссом Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, который, по заявлениям его авторов, позволит россиянам приобретать жилье в 2,5 раза дешевле, чем в ипотеку. Речь идет о создании института строительных сберегательных касс (ССК) – специализированных банков с ограниченным объемом операций.
Согласно законопроекту «О строительных сберегательных кассах», вкладчик ССК заключает с ней договор накопления сбережений, который предусматривает внесение им в течение определенного срока взносов фиксированного объема – строительных сберегательных взносов. Когда накопленная сумма составит 30–50% от стоимости квартиры (договорной выплатной суммы), вкладчик приобретает право на получение кредита в объеме, необходимом для покупки квартиры. Правда, кредит выдается не сразу, а после «периода ожидания» продолжительностью 2–6 месяцев.
«Замкнутость финансовых потоков ССК позволяет устанавливать относительно низкие, независимые от колебаний финансового рынка процентные ставки как по вкладам, так и по кредитам. В проекте настоящего федерального закона определено, что процентные ставки по кредитам не могут превышать процентные ставки по вкладам более чем на 3% годовых», – написано в пояснительной записке к законопроекту.