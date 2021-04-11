Эксперты оценили последствия от введения глобального корпоративного налога

Эксперты оценили последствия от введения глобального корпоративного налогаПотери для стран с льготным налоговым режимом очевидны, выгоды для бюджета США – сомнительны
Министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить глобальную минимальную ставку корпоративного налога с целью остановить «гонку по снижению налоговых ставок» и создать единые фискальные условия для крупных компаний во всех развитых странах. Если не ввести единую минимальную ставку, американские компании продолжат мигрировать в более привлекательные юрисдикции, признала глава минфина США. В результате американский бюджет недополучит $2 трлн налоговых поступлений за ближайшие 10 лет.
Дело в том, что американские финансовые власти на грани потери контроля над дефицитом бюджета и государственным долгом, которые находятся на рекордных уровнях. Чтобы облегчить ситуацию, команда президента Джозефа Байдена, в состав которой входит Йеллен, планирует повышение налога на корпорации в США на треть – с 21 до 28%. При этом в американском минфине обоснованно опасаются, что такая налоговая реформа приведет к бегству крупнейших компаний в другие страны, поскольку средняя налоговая ставка корпоративного налога в странах ОЭСР сегодня составляет 24%.