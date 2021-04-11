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Эксперты оценили последствия от введения глобального корпоративного налога

Потери для стран с льготным налоговым режимом очевидны, выгоды для бюджета США – сомнительны
Александр Лесных
Джанет Йеллен предложила глобальный налог, чтобы ничто не помешало ей наполнять бюджет США /AFP

Министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить глобальную минимальную ставку корпоративного налога с целью остановить «гонку по снижению налоговых ставок» и создать единые фискальные условия для крупных компаний во всех развитых странах. Если не ввести единую минимальную ставку, американские компании продолжат мигрировать в более привлекательные юрисдикции, признала глава минфина США. В результате американский бюджет недополучит $2 трлн налоговых поступлений за ближайшие 10 лет.

Дело в том, что американские финансовые власти на грани потери контроля над дефицитом бюджета и государственным долгом, которые находятся на рекордных уровнях. Чтобы облегчить ситуацию, команда президента Джозефа Байдена, в состав которой входит Йеллен, планирует повышение налога на корпорации в США на треть – с 21 до 28%. При этом в американском минфине обоснованно опасаются, что такая налоговая реформа приведет к бегству крупнейших компаний в другие страны, поскольку средняя налоговая ставка корпоративного налога в странах ОЭСР сегодня составляет 24%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных