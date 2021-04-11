Эксперты оценили последствия от введения глобального корпоративного налога

Дело в том, что американские финансовые власти на грани потери контроля над дефицитом бюджета и государственным долгом, которые находятся на рекордных уровнях. Чтобы облегчить ситуацию, команда президента Джозефа Байдена, в состав которой входит Йеллен, планирует повышение налога на корпорации в США на треть – с 21 до 28%. При этом в американском минфине обоснованно опасаются, что такая налоговая реформа приведет к бегству крупнейших компаний в другие страны, поскольку средняя налоговая ставка корпоративного налога в странах ОЭСР сегодня составляет 24%.