JPMorgan объявил о продаже российских облигаций и рубля

JPMorgan объявил о продаже российских облигаций и рубляБанк опасается новых антироссийских санкций из-за обострения конфликта между РФ и Украиной
Американский инвестбанк JPMorgan объявил, что из-за «обострения геополитических трений между Россией и Украиной» снизил объем российских активов в своем инвестпортфеле, распродав часть ОФЗ и российской валюты. Кроме того, аналитики банка снизили рейтинги рубля и ОФЗ с уровня «выше рынка» до «по рынку». При этом в JPMorgan подчеркивают, что по-прежнему не ожидают введения жестких санкций со стороны США, способных сильно ударить по российской экономике: базовый сценарий банка предполагает, что в течение года существующие риски ослабнут. Однако сроки возобновления покупки российских активов аналитики инвестбанка пока назвать затрудняются.
На фоне постоянных призывов к ужесточению санкций против России (в воскресенье с очередным таким заявлением выступил председатель ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии Манфред Вебер) решение JPMorgan выглядит вполне обоснованным. Вопрос в том, последуют ли примеру американского инвестбанка другие крупные западные инвесторы.