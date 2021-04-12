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JPMorgan объявил о продаже российских облигаций и рубля

Банк опасается новых антироссийских санкций из-за обострения конфликта между РФ и Украиной
Александр Лесных
Reuters

Американский инвестбанк JPMor­gan объявил, что из-за «обострения геополитических трений между Россией и Украиной» снизил объем российских активов в своем инвестпортфеле, распродав часть ОФЗ и российской валюты. Кроме того, аналитики банка снизили рейтинги рубля и ОФЗ с уровня «выше рынка» до «по рынку». При этом в JPMorgan подчеркивают, что по-прежнему не ожидают введения жестких санкций со стороны США, способных сильно ударить по российской экономике: базовый сценарий банка предполагает, что в течение года существующие риски ослабнут. Однако сроки возобновления покупки российских активов аналитики инвестбанка пока назвать затрудняются.

На фоне постоянных призывов к ужесточению санкций против России (в воскресенье с очередным таким заявлением выступил председатель ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии Манфред Вебер) решение JPMorgan выглядит вполне обоснованным. Вопрос в том, последуют ли примеру американского инвестбанка другие крупные западные инвесторы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных