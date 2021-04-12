JPMorgan объявил о продаже российских облигаций и рубля

Американский инвестбанк JPMor­gan объявил, что из-за «обострения геополитических трений между Россией и Украиной» снизил объем российских активов в своем инвестпортфеле, распродав часть ОФЗ и российской валюты. Кроме того, аналитики банка снизили рейтинги рубля и ОФЗ с уровня «выше рынка» до «по рынку». При этом в JPMorgan подчеркивают, что по-прежнему не ожидают введения жестких санкций со стороны США, способных сильно ударить по российской экономике: базовый сценарий банка предполагает, что в течение года существующие риски ослабнут. Однако сроки возобновления покупки российских активов аналитики инвестбанка пока назвать затрудняются.