Регулирование выбросов парниковых газов в России начнется со следующего года

Регулирование выбросов парниковых газов в России начнется со следующего годаЭто поможет смягчить последствия введения европейского трансграничного углеродного налога
«Наша модель углеродного регулирования будет действовать на территории всей страны уже со следующего года», – заявил во вторник министр экономического развития Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.
Базовые принципы такого регулирования будут закреплены законом «Об ограничении выбросов парниковых газов», проект которого правительство вносит на рассмотрение Госдумы. Документ предусматривает запуск углеродного регулирования на основе учета выбросов парниковых газов, создание всей необходимой инфраструктуры для появления рынков углеродных единиц и условий для привлечения инвестиций в климатические проекты.
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