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Регулирование выбросов парниковых газов в России начнется со следующего года

Это поможет смягчить последствия введения европейского трансграничного углеродного налога
Любовь Маврина
Увеличение выбросов парниковых газов все еще является неотъемлемым следствием экономического роста /Андрей Гордеев / Ведомости

«Наша модель углеродного регулирования будет действовать на территории всей страны уже со следующего года», – заявил во вторник министр экономического развития Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Базовые принципы такого регулирования будут закреплены законом «Об ограничении выбросов парниковых газов», проект которого правительство вносит на рассмотрение Госдумы. Документ предусматривает запуск углеродного регулирования на основе учета выбросов парниковых газов, создание всей необходимой инфраструктуры для появления рынков углеродных единиц и условий для привлечения инвестиций в климатические проекты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных