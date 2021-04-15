ВШЭ: многочисленные кризисы хорошо закалили российский бизнес

Серия углубленных интервью с руководителями компаний и бизнес-ассоциаций показала: российский бизнес пережил острую фазу коронакризиса в прошлом году в целом относительно неплохо. Некоторые компании даже стали богаче и сильнее. Так, фармацевтическая отрасль оказалась на пике роста внутренней добавленной стоимости (22,2% год к году). В химической промышленности добавленная сто­имость выросла на 6,2% год к году, в информационных технологиях – на 3,4% год к году.