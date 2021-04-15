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ВШЭ: многочисленные кризисы хорошо закалили российский бизнес

Накопленный опыт позволил пройти через пандемию с минимальными потерями
Екатерина Шохина
Смягчить удар пандемии, по мнению авторов исследования, российским компаниям помог опыт переживания предыдущих кризисов /Максим Стулов / Ведомости

Прогнозы о полноценном выходе мировой экономики из кризиса в 2021 г. не оправдываются и это значит, что «правительствам нужно будет адаптировать свою экономическую политику к условиям более долгой рецессии», говорится в совместном докладе экспертов НИУ ВШЭ и РСПП «Оценка влияния кризиса, связанного с пандемией COVID-19, на отрасли российской экономики и их посткризисное развитие».

Серия углубленных интервью с руководителями компаний и бизнес-ассоциаций показала: российский бизнес пережил острую фазу коронакризиса в прошлом году в целом относительно неплохо. Некоторые компании даже стали богаче и сильнее. Так, фармацевтическая отрасль оказалась на пике роста внутренней добавленной стоимости (22,2% год к году). В химической промышленности добавленная сто­имость выросла на 6,2% год к году, в информационных технологиях – на 3,4% год к году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных