НПФ опять проиграли ВЭБу по доходности пенсионных накоплений

НПФ опять проиграли ВЭБу по доходности пенсионных накопленийЧастные фонды инвестировали в корпоративные ценные бумаги, а ВЭБ – в государственные
Клиенты негосударственных НПФ по итогам года получили среднюю доходность по пенсионным накоплениям 5,2%, что оказалось выше уровня инфляции за год (4,9%), но ниже показателей 2019 г., сообщил Банк России. Причиной снижения стала пандемия, из-за которой резко увеличилась волатильность фондовых рынков.
Однако государственная управляющая компания ВЭБ, которая инвестирует деньги клиентов Пенсионного фонда России (ПФР), за прошлый год смогла заработать больше. Доходность размещения ВЭБ.РФ средств клиентов ПФР по итогам 2020 г. составила 6,87% по расширенному портфелю. Доходность по портфелю государственных ценных бумаг была равна 7,95%, говорится в сообщении госкорпорации.
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