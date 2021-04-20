НПФ опять проиграли ВЭБу по доходности пенсионных накоплений

Однако государственная управляющая компания ВЭБ, которая инвестирует деньги клиентов Пенсионного фонда России (ПФР), за прошлый год смогла заработать больше. Доходность размещения ВЭБ.РФ средств клиентов ПФР по итогам 2020 г. составила 6,87% по расширенному портфелю. Доходность по портфелю государственных ценных бумаг была равна 7,95%, говорится в сообщении госкорпорации.