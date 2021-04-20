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НПФ опять проиграли ВЭБу по доходности пенсионных накоплений

Частные фонды инвестировали в корпоративные ценные бумаги, а ВЭБ – в государственные
Екатерина Шохина
С 2015 г. государственная управляющая компания стабильно обгоняет НПФ по доходности пенсионных вложений /Евгений Разумный / Ведомости

Клиенты негосударственных НПФ по итогам года получили среднюю доходность по пенсионным накоплениям 5,2%, что оказалось выше уровня инфляции за год (4,9%), но ниже показателей 2019 г., сообщил Банк России. Причиной снижения стала пандемия, из-за которой резко увеличилась волатильность фондовых рынков.

Однако государственная управляющая компания ВЭБ, которая инвестирует деньги клиентов Пенсионного фонда России (ПФР), за прошлый год смогла заработать больше. Доходность размещения ВЭБ.РФ средств клиентов ПФР по итогам 2020 г. составила 6,87% по расширенному портфелю. Доходность по портфелю государственных ценных бумаг была равна 7,95%, говорится в сообщении госкорпорации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных