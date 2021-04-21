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Регионам не дадут построить долговые пирамиды

Как и ожидалось, правительство поможет субъектам РФ снизить долговую нагрузку
Екатерина Шохина
У ряда регионов сложилась критическая ситуация с уровнем долгов /Евгений Разумный / Ведомости

Правительство должно до 1 июня представить предложения о мерах помощи региональным бюджетам, заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. По словам президента, федеральные власти готовы поддерживать те регионы, которые «запускают проекты созидания».

Но еще до обсуждения правительственных предложений нужно помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности, отметил глава государства. «Предлагаю здесь следующее: весь объем коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 г.», – сказал Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных