Регионам не дадут построить долговые пирамиды

Но еще до обсуждения правительственных предложений нужно помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности, отметил глава государства. «Предлагаю здесь следующее: весь объем коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 г.», – сказал Путин.