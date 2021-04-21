Регионам не дадут построить долговые пирамиды

Регионам не дадут построить долговые пирамидыКак и ожидалось, правительство поможет субъектам РФ снизить долговую нагрузку
Правительство должно до 1 июня представить предложения о мерах помощи региональным бюджетам, заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. По словам президента, федеральные власти готовы поддерживать те регионы, которые «запускают проекты созидания».
Но еще до обсуждения правительственных предложений нужно помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности, отметил глава государства. «Предлагаю здесь следующее: весь объем коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 г.», – сказал Путин.
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