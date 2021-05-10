Ученые назвали причину низкой производительности труда в России

В богатых странах население имеет более высокий уровень образования, чем в бедных. Но Россия исключение из этого правила: по доле образованных людей Россия находится среди лидеров в мире, а по производительности труда – среди отстающих, утверждают экономисты НИУ ВШЭ в докладе «Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи». Следовательно, имеющийся человеческий капитал не переплавляется в высокие уровни производительности труда. Это также означает неэффективное использование накопленных умений и знаний, их растрату и обесценение.