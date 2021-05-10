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Ученые назвали причину низкой производительности труда в России

Жизненный цикл знаний и навыков российского работника: мощный старт и быстрая деградация
Екатерина Шохина
Чтобы повысить производительность труда, надо стимулировать приток новых технологий /Андрей Гордеев / Ведомости

В богатых странах население имеет более высокий уровень образования, чем в бедных. Но Россия исключение из этого правила: по доле образованных людей Россия находится среди лидеров в мире, а по производительности труда – среди отстающих, утверждают экономисты НИУ ВШЭ в докладе «Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи». Следовательно, имеющийся человеческий капитал не переплавляется в высокие уровни производительности труда. Это также означает неэффективное использование накопленных умений и знаний, их растрату и обесценение.

Причина проста: процесс обучения у большинства наших сограждан заканчивается после окончания университета, колледжа или школы. «Жизненный цикл знаний и навыков российского работника: мощный старт и быстрая деградация, поскольку лишь около 12% населения в возрасте 25–64 лет проходят то или иное переобучение», – поясняют авторы доклада. Для сравнения: в большинстве европейских стран повышают квалификацию или переучиваются в течение жизни порядка 40–60% жителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных