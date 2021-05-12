Банк России обяжет страховщиков раскрывать сведения о посредниках

Банк России обяжет страховщиков раскрывать сведения о посредникахЭто должно существенно снизить риски мошенничества на рынке
Банк России планомерно сокращает риски для потребителей при совершении финансовых и страховых операций. Теперь регулятор намерен установить единые требования к порядку раскрытия страховщиками сведений о посредниках – они будут размещаться на сайте страховой компании в виде отдельного файла. В соответствующем проекте указания, разработанном Центробанком, прописывается четкий порядок размещения сведений, которые позволят потребителю найти информацию о страховом агенте или брокере на сайте страховщика по любым известным данным: ФИО, наименованию, ИНН, номеру договора, доменному имени или сайту посредника. «Такой подход позволит упростить для потребителей проверку легальности деятельности страхового посредника», – считают в ЦБ.
Необходимость публикации данных об агентах и брокерах, с которыми сотрудничает страховая компания, предусмотрена и сегодня. Однако, как отмечает регулятор, для ее получения часто требуется номер агентского договора, который не известен потребителю. Так что на практике эта норма не выполняется.