Михаил Мишустин призвал бизнес обуздать жадность

Отсутствие какой-либо реакции предпринимателей на меры правительства по ограничениям на вывоз капиталов можно отчасти объяснить неполным осознанием ситуации, полагает партнер консалтинговой компании Rights Business Standard Павел Русецкий. Но нужно готовиться к тому, что выводить средства за рубеж бизнесу будет с каждым годом дороже и сложнее. «Единственный вопрос, который должны поставить перед собой российские владельцы иностранных компаний, заключается в цели структурирования бизнеса через иностранные юрисдикции», – рассуждает он. Если она состоит в анонимности, то структуру владения целесообразно сохранить, отдавая себе отчет в том, что это будет стоить гораздо дороже. Но если цель заключается в налоговой экономии, то правильным шагом будет использование специальных налоговых режимов, предлагаемых отдельными регионами РФ.